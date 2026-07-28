CHA denuncia ante la Fiscalía la retirada de las asignaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Aragón

Archivo - El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha criticado la retirada discriminatoria de las asignaciones a menores migrados tutelados por el Gobierno de Aragón, anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

"Nolasco ha decidido negligentemente retirar la asignación económica de 17 euros semanales, pero solo a los menores extranjeros. Y es que, si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros? Por racismo y xenofobia", ha señalado.

Para Pueyo, "cuando Aragón asume la tutela de un menor, asume también la responsabilidad de protegerlo, acompañarlo y proporcionarle las herramientas necesarias para desarrollar su autonomía. Porque, bajo la tutela del Gobierno de Aragón, no debería haber menores de primera y menores de segunda".

Ha advertido que "retirar esta asignación de manera discriminatoria es una vulneración de la Constitución, la Convención de Derechos del niño y la legislación aragonesa. Pero hacerlo, a conciencia, denunciamos que podría constituir un delito de prevaricación y un delito de odio".

Por estos motivos, Chunta Aragonesista ha llevado a la Fiscalía al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, "por un posible delito de prevaricación y un posible delito de odio, por retirar de forma discriminatoria las asignaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Aragón", y solicita que se anule la instrucción.

"En cuanto a la prevaricación, el artículo 404 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público, que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y, además, se trata de una injusticia perfectamente consciente ya que la Instrucción señala que los menores españoles tutelados por la administración, seguirán percibiendo estas gratificaciones", ha expuesto el presidente de Chunta.

En cuanto al posible delito de odio, Jorge Pueyo cree que "se está provocando el señalamiento público de un colectivo, especialmente vulnerable y la privación de derechos económicos mínimos por razón de su origen y por tanto vulnerando la dignidad humana. Y el hecho de calificar estas ayudas como propinas, vincular su supresión a la creación de plazas de ancianos, y los continuos ataques causados por el Gobierno de Aragón pretenden fomentar un clima de hostilidad y rechazo social hacia los menores".

"Por todo ello, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la supresión de la asignación económica a los menores extranjeros mientras se mantiene para los españoles, constituye una resolución que coarta el libre ejercicio de los derechos. Asimismo, la sentencia 47/2023 aclara que las decisiones que afectan extranjeros deben adoptarse de manera individualizada y no basarse en el mero hecho de la situación irregular, el color, la raza", ha agregado.

El presidente de CHA ha explicado que "la instrucción aragonesa, al ser de carácter general y sistemático contra un grupo específico, vulnera este principio de individualización y utiliza la administración para ejecutar un sesgo ideológico discriminatorio".

"Por todo ello, solicitamos la apertura de diligencias de investigación para determinar la responsabilidad penal de los firmantes de la instrucción y de los responsables políticos que la ordenaron. Y, en defensa del interés superior del menor, y del principio de igualdad, pedimos se anule la Instrucción y solicitamos medidas cautelares para que se proceda a la suspensión cautelar", ha anunciado.

Pueyo se ha referido también al supuesto ahorro de 180.000 euros con esta medida y su vinculación con las plazas para mayores: "Acabamos de ahorrarnos millones de euros con la sentencia del TSJA que ha tumbado la concertación del Bachillerato y no hemos visto ninguna nueva plaza en residencias ni, ya puestos, ningún nuevo comedor in situ ni ningún cole que se haya climatizado con ese dinero".

El líder de CHA ha lamentado que "el mismo Gobierno de Aragón que perdona cientos de millones en impuestos poniendo la alfombra azul a las grandes empresas, centros de datos, y que riega de millones de euros a pseudomedios afines para que le hagan propaganda, ahora se dedica a recortarles 17 euros a la semana a unos chavales". "¿Se acuerdan del pisito de soltero que pagábamos entre todos y todas a Alejandro Nolasco en Zaragoza? Pues es lo que cuesta esta asignación económica para 12 niños y niñas. Es cuestión de prioridades", ha finalizado diciendo.