CHA denuncia el fracaso de la ONU en el Sáhara y exige al Gobierno español "que abandone su sumisión a Marruecos"

Campamento de refugiados saharaui. - CHA

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha expresado su profunda preocupación ante el fin del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), después de que el Consejo de Seguridad fuera incapaz de alcanzar un acuerdo para garantizar su continuidad. CHA ha denunciado "el fracaso" de MINURSO y ha exigido al Gobierno de España "que abandone su sumisión a Marruecos".

Para el vicesecretario general de Acción Política y Estrategia de CHA, Alberto Alcaine, "estamos ante el fracaso de una misión que nació hace 35 años con un objetivo muy concreto: permitir que el pueblo saharaui ejerciera su derecho de autodeterminación. Tres décadas y media después, no solo no se ha celebrado el referéndum, sino que Naciones Unidas termina retirando la misión sin haber cumplido su principal compromiso".

Desde CHA han considerado especialmente grave que "la incapacidad del Consejo de Seguridad para alcanzar un acuerdo pueda dejar a la población saharaui todavía más desprotegida frente a la represión y las vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos".

No obstante, la formación aragonesista ha resaltado que el Consejo de Seguridad haya mantenido expresamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en sus resoluciones, "un principio que sigue plenamente vigente y que el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reafirmado tras el final de la MINURSO".

"Que nadie pretenda confundir el fracaso de Naciones Unidas con una victoria de la ocupación marroquí. El derecho de autodeterminación no desaparece porque se retire una misión internacional. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y el pueblo saharaui continúa siendo el único legitimado para decidir su futuro", ha subrayado Alcaine.

La formación aragonesista ha sido especialmente crítica con la posición mantenida por los sucesivos Gobiernos de España y, particularmente, con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"España no puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene una responsabilidad histórica, jurídica y política como potencia administradora del Sáhara Occidental, que no desaparece por mucho que sus gobiernos pretendan desentenderse de ella. Sin embargo, en lugar de asumirla, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por el servilismo ante la monarquía marroquí, subordinando los derechos del pueblo saharaui a sus intereses diplomáticos con Rabat", ha denunciado Alcaine.

En este sentido, CHA ha recordado que el respaldo del Gobierno español al plan de autonomía de Marruecos supuso un giro en la posición tradicional española que contribuyó a debilitar la defensa de una solución basada en el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación.

"No se puede defender el derecho internacional únicamente cuando conviene. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui y una obligación política y moral de contribuir a una descolonización justa. El silencio y la complacencia ante Marruecos no son una política exterior responsable, sino una renuncia a nuestras responsabilidades", ha añadido.

Finalmente, Chunta Aragonesista ha reafirmado su compromiso histórico con la causa saharaui, la defensa de los derechos humanos y el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.

CHA ha reclamado al Gobierno de España que "rectifique su posición, defienda activamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y promueva en Naciones Unidas una nueva iniciativa internacional que garantice su protección y permita culminar el proceso de descolonización".

"CHA siempre ha estado al lado del pueblo saharaui y vamos a seguir estándolo. Por solidaridad, por coherencia con nuestros principios y porque, como aragonesistas, creemos que ningún pueblo debe verse privado del derecho a decidir su propio futuro. El Sáhara no puede convertirse en otra víctima del abandono internacional y de los intereses geopolíticos", ha concluido Alberto Alcaine.