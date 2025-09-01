CHA exige a Azcón un cambio de rumbo y priorizar Aragón sobre "Madrid y la ultraderecha"

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha considerado que "es el momento de que se dé un giro en el Gobierno de Aragón", por lo que ha pedido al presidente, Jorge Azcón, "que piense menos en Madrid y en la ultraderecha" y se preocupe de "solucionar los problemas de la ciudadanía".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el primer Consello Nacional de CHA del curso político, Lasobras ha reclamado que se ponga a las personas en el centro de las políticas y ha defendido "una salida pública y de calidad" para todas las personas que viven en Aragón, tanto en el medio urbano como en el medio rural.

En especial, ha defendido una educación de calidad, ya que es la que garantiza la igualdad de oportunidades y "ayudas a esas familias que tanto lo necesitan", además de reclamar una financiación justa para la Comunidad y proteger el territorio.

Ha aprovechado también para dejar claro que "el futuro de Aragón no se crea ni con odio, ni con renuncias ni con racismos", en referencia a la actitud del Ejecutivo autonómico en lo relativo a la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, sino que "se crea con dignidad, con democracia y con igualdad".

La número dos de CHA ha asegurado que el curso político comienza "con un gobierno débil, sin presupuestos y que ha sido incapaz de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía".

RIESGO DE PERDER DERECHOS SOCIALES

A ello ha sumado una pregunta: "¿A qué principios democráticos va a renunciar Azcón para pactar las cuentas del 2026 con Vox?". En su opinión, ya ha quedado demostrado que no van a ser "simples renuncias", sino que van a ser "cuestiones importantes de derechos y libertades que pensábamos que ya teníamos consolidados".

Lasobras ha aludido así a lo sucedido en torno a los menores migrantes, convertidos en "un arma política" por el Gobierno del PP. "Son niños y niñas que han venido, que necesitan protección, que vienen huyendo de su país del hambre, de la miseria y aquí lo único que se ha hecho con ellos es una campaña de miedo", ha lamentado, subrayando que "esto es una vergüenza para Aragón".

Ha preguntado también si los populares están negociando las cuentas de 2026 con Vox "a puerta cerrada", cuáles son los derechos socialistas que "se van a sacrificar" o qué va a pasar con la ley de vivienda o con "el desmantelamiento de los servicios públicos".

Así, la también diputada de CHA ha señalado que se han cerrado consultorios o que algunos centros de salid no han contado con suficientes profesionales sanitarios durante todo el verano, con lo que la calidad asistencial "no ha estado garantizada".

Lasobras ha cuestionado, asimismo, si se va a empezar el curso escolar sin suficientes docentes o qué está pasando con las familias vulnerables a las que no les llegan ayudas mientras "hay muchos beneficios fiscales para las personas que más tienen".

Lo mismo ha dicho sobre los proyectos de renovables o listas de alta tensión que amenazan a zonas del Pirineo, el Maestrazgo, las Cinco Villas o el Moncayo, en lo que ha calificado como una "dejadez" por parte del Gobierno de Aragón.