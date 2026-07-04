CHA exige al MITECO confirmar el archivo definitivo de la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona

El presidente de CHA, Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, critica el silencio que mantiene el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico --MITECO-- respecto a si los promotores de la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona recurrieron la resolución desestimatoria en tiempo y forma y le exige que confirme a la asociaición demandante el archivo definitivo del proyecto.

"Resulta inaceptable que el MITECO tenga la mala costumbre de no responder a los requerimientos de información de colectivos ciudadanos que tienen todo el derecho a acceder a ella. Ya está bien de tanto silencio. Resulta incomprensible. ¿Qué tienen que ocultar?", se pregunta Pueyo.

En ese sentido, plantea si la promotora eólica recurrió o no lo hizo y si el expediente del proyecto de la línea se ha archivado definitivamente. "No es tan difícil. Están agotando la paciencia de los aragoneses", ha advertido.

Desde CHA se recuerda que el pasado 22 de julio de 2025 se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se desestimó la solicitud de autorización administrativa para el Parque Eólico PEol-526 Kappa de 42 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, concretamente la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Laluenga-Isona.

Dicha resolución contemplaba la opción de ser recurrida, por lo que el promotor del proyecto podía hacerlo dentro del periodo establecido legalmente. Pasado dicho plazo, se ignora si el promotor ha presentado recurso en tiempo y forma.

En el caso de que no hubiera recurrido, la resolución de desestimación sería ya firme. "Inexplicablemente, lamentan desde CHA, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha respondido a las preguntas de la Asociación Ribagorza-Pallars siglo XIX sobre el archivo del expediente --que debería haberse producido en el caso de que la desestimación fuera definitiva--, a pesar de que dicha entidad tiene derecho a acceder a esa información.

Por ello, Chunta Aragonesista (CHA) ha presentado una pregunta en el Congreso de los diputados en la que pide respuesta sobre el promotor de la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Laluenga-Isona recurrió en tiempo y forma a la resolución de 22 de julio de 2025 por la que se desestimó la solicitud de autorización administrativa para el Parque Eólico PEol-526 Kappa de 42 MW.

En caso negativo, inquiere si se ha desestimado definitivamente la MAT Laluenga-Isona? y pide explicaciones por la falta de respuesta a las preguntas de la Asociación Ribagorza-Pallars siglo XIX en relación con la presentación o no del recurso y la desestimación definitiva o no del citado proyecto.