CHA exige "planificación" al consejero Bancalero para no repetir la "grave situación" de la sanidad rural en verano

La portavoz de Sanidad de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras. - CHA

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA) y portavoz en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha anunciado que su grupo parlamentario registrará una serie de iniciativas parlamentarias para que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, lleve a cabo una planificación "con tiempo" para evitar los problemas de atención sanitaria en el medio rural en los meses de verano.

Una situación que, recuerda, se ven agravados por el aumento de población tanto por la llegada de turistas y personas de la localidad que retornan por un tiempo a estos pueblos.

"La falta crónica de médicos en los pueblos se agrava en verano, cuando aumenta notablemente la población por la llegada de personas que siguen teniendo sus vínculos con el pueblo, así como de turistas, sin que se refuercen los recursos humanos necesarios para atender esta demanda. Hay que planificar con tiempo y evitar que estas situaciones se repitan el próximo periodo veraniego", ha declarado Lasobras.

La parlamentaria aragonesista ha advertido de que muchos profesionales sanitarios se ven obligados a doblar turnos, recorrer decenas de kilómetros entre varios municipios y posponer sus vacaciones para poder garantizar una mínima asistencia, lo que está generando una situación de estrés, desgaste y precariedad laboral insostenible.

"Este año no se ha hecho una planificación adecuada, ni se han escuchado las necesidades reales de los profesionales sanitarios más jóvenes, que buscan estabilidad, conciliación y condiciones dignas para ejercer en el medio rural", ha señalado Lasobras.

CHA considera inaceptable que, año tras año, se repita el mismo colapso estival en los centros de salud rurales, mientras desde el Gobierno de Aragón se sigue sin aplicar una reforma real del mapa sanitario ni se adoptan medidas estructurales para hacer atractivas estas plazas de difícil cobertura.