Ambiente festivo en el cierre de campaña de CHA Frente Amplio este viernes en Zaragoza. - CHA

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CHA-Frente Amplio Aragón ha colgado de nuevo el cartel de completo en su fiesta de cierre de campaña celebradaen La Rotonda del Centro Cívico Delicias. Más de 500 personas se han acercado para apoyar a la coalición y disfrutar de la Dj V de Beat y los conciertos de Radices y de miembros de Ixo Rai! en un acto en el que han llamado a llenar las urnas el domingo de votos aragonesistas y progresistas.

En el acto han participado la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y el número dos, Jesús García, junto al resto de integrantes de la candidatura y representantes de los partidos políticos que forman la coalición: Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero.

Marina Rodríguez ha destacado que "CHA-Frente Amplio Aragón es un doble voto útil en estas elecciones. Por un lado, porque será un escaño que servirá para conseguir una mayoría progresista quitándoselo a la ultraderecha, según dicen todas las encuestas".

"Pero, además, este voto servirá para llevar la voz de Aragón a Madrid, para defender el territorio y el derecho a una vivienda digna, para parar cualquier trasvase del Ebro, para reclamar las infraestructuras que necesita Aragón, para defender los servicios públicos, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB.

En definitiva, para conseguir un Aragón donde poder vivir", ha añadido la candidata.

Según Jesús García, "este 29 de noviembre nos jugamos mucho más que unos escaños. Nos jugamos qué país queremos seguir construyendo".

"CHA-Frente Amplio Aragón es la voz de quienes creen que la vivienda no puede ser un lujo, que los salarios deben permitir vivir con dignidad, que las pensiones se tienen que blindar y que los servicios públicos son un derecho, no un negocio", ha señalado para pedir el voto "a todas las personas que no se resignan, que saben que los avances sociales nunca han sido regalos, sino conquistas de la ciudadanía organizada".

Para el candidato, "cada voto a Frente Amplio será un voto para defender la sanidad pública, la educación pública, el feminismo, la justicia social, la paz y la transición ecológica justa".

"Frente a quienes siembran miedo, retrocesos y desigualdad, --ha continuado García-- nosotros defendemos más derechos, más justicia social y más poder para la ciudadanía".

"El 29 de noviembre no se elige solo una papeleta, se elige quién va a defender a la mayoría social frente a los intereses de unos pocos. Este domingo no te quedes en casa, vota CHA-Frente Amplio Aragón", ha finalizado.