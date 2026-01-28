CHA llevará a la Fiscalía una serie de panfletos y una web por su contenido "profundamente machista"

Archivo - Logo De Chunta Aragonesista (CHA) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CHA llevará a la Fiscalía una serie de "panfletos machistas" y una página web por su contenido "profundamente machista" y por "atentar contra las leyes de igualdad y promover discursos contrarios a la lucha contra la violencia hacia las mujeres".

"Estos escritos fomentan el odio contra las mujeres y no pueden quedar impunes", ha afirmado la secretaria de Feminismos de la formación aragonesista, Isabel Giménez Uliaque.

Esta web se define como "un movimiento social de presión político cuyo objetivo es acabar con el uso instrumental de la violencia de género" y señala a la prensa, a la Policía, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los jueves, a los equipos psicosociales, a las asociaciones de violencia de género y a partidos políticos como organismos "ejecutores" y "gestores" de lo que consideran una "industria" y "una red clientelar política".

La dirigente de CHA ha asegurado que el material difundido "banaliza la violencia machista, cuestiona los derechos de las mujeres y deslegitima los mecanismos legales de protección existentes".

"No estamos ante una simple opinión, sino ante mensajes que pueden incitar al odio y a la desinformación, y que socavan los avances logrados en materia de igualdad", ha señalado.

Por ello, ha calificado como "especialmente grave" estos panfletos, que representan "una visión distorsionada de la realidad judicial y social, alimentando estereotipos falsos que criminalizan a las mujeres y desacreditan las denuncias por violencia machista".

PIDEN INVESTIGAR A LOS INDUCTORES

"Este tipo de discursos refuerzan el machismo estructural que seguimos combatiendo", ha subrayado, por lo que reclamarán a la Fiscalía que investigue quiénes han sido los inductores y los responsables de la elaboración y difusión de estos escritos.

"Queremos conocer quién o quiénes están detrás y que se inicien las actuaciones correspondientes conforme a la ley", ha afirmado la responsable de CHA.

Desde la formación aragonesista, han recordado que las leyes de igualdad y de protección frente a la violencia machista "no son una opción ideológica, sino un marco legal aprobado democráticamente para garantizar derechos fundamentales".

En este sentido, Giménez Uliaque ha insistido en que "cuestionarlas desde el odio supone un ataque directo a la convivencia y a los valores democráticos".

Por último, han condenado "sin paliativos" la existencia y difusión de estos panfletos, mostrando su apoyo a las mujeres que puedan sentirse "señaladas o atacadas por este tipo de mensajes". "Como fuerza política feminista no vamos a mirar hacia otro lado", ha concluido Isabel Giménez Uliaque.