CHA no se cree la gran coalición de izquierdas ante los vetos cruzados de Podemos, IU y Sumar

Reunión extraordinaria del Comité Nazional de CHA este domingo en la sede de la formación. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

A menos de una semana de que concluya el plazo para comunicar a la Junta Electoral las posibles coaliciones electorales de cara a los comicios del 8 de febrero en Aragón, la unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE no cuaja a ojos de Chunta Aragonesista, que exige que se levanten los vetos cruzados que mantienen Podemos, IU y Sumar y se presente una propuesta en una mesa de diálogo con los cuatro actores a la que la formación aragonesista sigue mostrándose dispuesta a acudir.

"No existe esa unidad de la izquierda que algunos quieren vender. Hay partidos que están utilizando el concepto de la unidad de una forma demagógica para llevar a confusión", ha criticado la secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ante los medios de comunicación tras la reunión del Comité Nazional de CHA, en la que los militantes han expresado sus opiniones sobre la posibilidad de esa gran coalición de izquierdas en Aragón.

"En estos momentos no tenemos una propuesta común encima de la mesa, ha lamentado Lasobras, que ha apuntado "vetos cruzados entre partidos como Podemos hacia CHA y Sumar y de IU en algunas comunidades hacia los Verdes. Quieren una unidad de la izquierda a la carta".

En especial, Lasobras ha incidido en los vetos de Podemos hacia CHA, "del dirigente Pablo Fernández en una rueda de prensa", y de la formación, "que está vetando en muchas cuestiones a Aragón", ha detallado.

Un escenario revuelto en el que CHA asegura que no entrará: "No podemos subordinar el discurso ni el programa a esos marcos. Nuestro compromiso es con los intereses de Aragón y con un aragonesismo que entiende el autogobierno como una herramienta esencial de justicia social", ha defendido Lasobras.

"Sumar y Podemos desean resolver previamente sus acuerdos y diferencias a nivel estatal, ya que mantienen una confrontación continua que dificulta la construcción de proyectos estatales en los territorios", ha valorado la secretaria general de CHA, que ha confirmado reuniones con IU y Sumar y una conversación telefónica "cordial" con Podemos.

"Pero lo importante es que esa unidad de la izquierda que proclaman algunas fuerzas políticas se plasme en una mesa de diálogo y consenso que a día de hoy no ha existido", ha insistido.

En todo caso, se ha mostrado a la espera de recibir "propuestas de unidad" para ser valoras por la Ejecutiva de los aragonesistas.

Ante esa puerta todavía abierta, Lasobras ha planteado de partida que el acuerdo debería ser entre las cuatro fuerzas --IU, Sumar, Podemos y CHA-- para las tres provincias, aunque no ha descartado un pacto sin Podemos si el obstáculo fuese únicamente los vetos de los morados. "Habría que sentarse", ha considerado la dirigente aragonesista. Tampoco ha valorado CHA de momento las posibles parejas IU-Podemos y CHA-Sumar.

Pero entre tanto y hasta que venza el exiguo plazo temporal, CHA sigue adelante con la convocatoria de primarias el próximo domingo, 28 de diciembre, con el objetivo de elegir las candidaturas para las elecciones autonómicas del 8 de febrero. "Salimos de este comité más cohesionados que nunca, con más fuerza y desde luego para intentar buscar y defender lo mejor de Aragón", ha subrayado Lasobras, que ha confirmado que se presentará, aunque el lugar en la lista "será el que decida el partido", ha apuntado.

No lo ha querido desvelar el diputado Jorge Pueyo, que ha acompañado a la diputada de las Cortes y se ha limitado a sumarse a las palabras de la secretaria general y ha avanzado que anunciará su decisión entre este lunes y el martes.

CALENDARIO DE PRIMARIAS

En una reunión extraordinaria del Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas, Chunta Aragonesista ha aprobado el reglamento y calendario de primarias, que servirán para elegir a las personas que ocuparán los puestos del 1 al 5 en Zaragoza y Alto Aragón, y el primer puesto en la circunscripción de las comarcas del sur.

"Este sistema de primarias se desarrolla tal y como CHA viene haciendo de forma continuada desde el año 2010, reafirmando así nuestro compromiso con la democracia interna y la participación de la militancia", ha explicado Lasobras.

Entre este lunes 22 y el martes 23 se presentarán las personas candidatas a las primarias en las tres circunscripciones --Zaragoza, Alto Aragón y comarcas del sur-- con la consiguiente recogida de avales y, durante el proceso, cada persona candidata podrá trasladar su voluntad de ocupar un puesto determinado en la lista.

En este proceso se elegirán mediante primarias las personas del puesto 1 al 5 de las comarcas de Zaragoza y Alto Aragón y el puesto 1 por las comarcas del sur.

La votación de primarias está prevista para el domingo, día 28, "y permitirá que la militancia decida directamente quienes encabezarán las listas electorales", ha remarcado Lasobras.

Posteriormente, entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, se constituirán las comisiones de coordinación para la elaboración del resto de las candidaturas de cada circunscripción.

Finalmente, el día 3 de enero se celebrará un Comité Nazional extraordinario para la ratificación definitiva de las listas electorales y la elección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

"Con este proceso, CHA refuerza su apuesta por un proyecto aragonesista, construido desde la participación, la transparencia y el respeto a sus normas democráticas", ha remarcado Lasobras.