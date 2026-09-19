CHA participa este domingo en la Bajada del Canal acompañando las reivindicaciones vecinales

Bajada del Canal. - CHA

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) participa este próximo domingo, un año más, en la Bajada del Canal Imperial, acompañando a las asociaciones vecinales y colectivos que mantienen viva esta histórica reivindicación ciudadana.

El presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha destacado que "el Canal forma parte de la historia y la identidad de Zaragoza y tiene que formar parte también de su futuro. Compartimos la reivindicación vecinal de avanzar hacia un gran parque lineal, verde, accesible y convertido en refugio climático".

Por su parte, la coordinadora de la Asambleya de Vico de CHA en Torrero, Laura Encabo, ha mostrado el apoyo de CHA a las reivindicaciones vecinales ante los proyectos de centros de datos previstos en el entorno de Torrero y los Pinares de Venecia.

"No podemos hablar de proteger el Canal y los Pinares sin hablar también de las grandes infraestructuras que se proyectan junto a ellos. Queremos conocer sus impactos sobre el territorio, el agua y la energía y que los barrios tengan voz en las decisiones que transforman su entorno", ha señalado.

CHA ha reiterado su compromiso de seguir acompañando al movimiento vecinal en la defensa de "un Canal vivo, cuidado y plenamente integrado en los barrios de Zaragoza".