CHA pide al Gobierno de Aragón que cumpla la proposición para mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista insta al Gobierno de Azcón a cumplir con los compromisos adquiridos tras la aprobación el pasado 7 de mayo de una iniciativa parlamentaria en las Cortes para el reconocimiento y mejora de la atención a las personas ostomizadas en Aragón, más de 7.000, según se estima.

"Estamos hablando de un colectivo que, además de los retos físicos que implica vivir con una ostomía, se enfrenta diariamente a barreras emocionales, sociales y laborales", advierte la secretaria general de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras.

La proposición no de ley, presentada por la propia CHA y aprobada por unanimidad y con cambios por todos los grupos parlamentarios lleva ahora a CHA, cuatro meses después, a registrar una batería de preguntas para ser respondidas en sede parlamentaria, con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del Gobierno de Aragón respecto a la PNL aprobada.

Entre las cuestiones planteadas, los aragonesistas se interesan por las medidas adoptadas en este tiempo para reconocer de forma institucional la labor de la Asociación de Ostomizados de Aragón desde la aprobación de la PNL; el tipo de subvenciones o recursos estables que se hayan destinado a dicha asociación durante el presente año y si ha sido incluida en espacios o procesos participativos para el diseño de políticas sanitarias, sociales y educativas.

Además, solicitan información sobre la planificación para instalar baños adaptados en centros públicos, cuántos se han habilitado y con qué criterios de accesibilidad, higiene, intimidad.

Una medida que defienden como básica ante el condicionante con el que viven las personas ostomizadas, sometidas a una cirugía para habilitar una abertura en el abdomen por donde evacuan los desechos corporales.

Por último, Lasobras pide información sobre la formación especializada en estomaterapia para profesionales de Enfermería y la incorporación de esta atención en los centros de salud.

"Queremos saber si se ha realizado algún estudio para valorar la incorporación de atención especializada en estomaterapia, qué centros ofrecen ya esta atención y qué medidas se están tomando para formar a los profesionales", ha afirmado.

Desde CHA también se reclama información sobre campañas de sensibilización, líneas de ayuda a ayuntamientos para la dotación de baños adaptados, cobertura en el medio rural, evaluación de las unidades hospitalarias y un tema clave en el día a día: la tarjeta de aparcamiento para personas ostomizadas.

Sobre esta cuestión, CHA preguntará si se ha encargado a la Dirección General de Administración Local la elaboración del informe pertinente y las conclusiones y coordinación existente con los diferentes ayuntamientos para su implementación.

CHA defiende que las personas ostomizadas deben dejar de ser invisibles en las políticas públicas y por ello exige "un compromiso claro, con presupuesto, planificación y voluntad de cambio".