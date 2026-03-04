CHA pide al Ministerio la paralización de todos los proyectos de Forestalia bajo investigación judicial

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CHA pedirá en el Congreso de los Diputados al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la suspensión de todos los proyectos de renovables de la empresa Forestalia en los que participó el exsubdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, uno de los detenidos este martes durante los registros de las sedes de la compañía en Madrid y Zaragoza y de varios domicilios particulares, entre los que también estaba el propietario de la misma, Fernando Samper.

Tras esta operación contra una supuesta "trama de corrupción medioambiental" relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel, CHA ha promovido el registro de tres preguntas parlamentarias en la Cámara Baja para emplazar al Ministerio a suspender "todos los procedimientos administrativos" relacionados con parques eólicos y solares de Forestalia y otros grupos en los que participó el exsubdirector general investigado, estableciendo una moratoria para todos ellos, al encontrarse bajo sospecha el proceso de concesión de autorizaciones y las propias declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial.

Del mismo modo, ha instado a revisar todos esos procedimientos administrativos, con el fin de detectar o descartar irregularidades, y a adoptar "las medidas normativas y administrativas necesarias para que empresas implicadas en casos de corrupción no puedan continuar participando cautelarmente en procedimientos como los relacionados".

Según la investigación de la Guardia Civil, centrada en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, el exalto cargo investigado habría manipulado presuntamente Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos a cambio de una contraprestación económica, han señalado desde la formación aragonesista.

Han recordado también que Eugenio Domínguez, que llegó a acumular "más expedientes que los 50 funcionarios subordinados suyos", está acusado de "favorecer" proyectos para Forestalia en la provincia de Teruel, como es el caso del Clúster del Maestrazgo.

Por ello, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha requerido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel que adopte la paralización del clúster del Maestrazgo como medida cautelar tras la investigación abierta contra Forestalia.

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha apuntado que una de sus últimas iniciativas en el Congreso fue una proposición no de ley, registrada el 16 de diciembre de 2025, en la que instaba al Gobierno español a suspender todos los procedimientos administrativos relacionados con parques eólicos y solares del Grupo Froestalia y a actuar "con la máxima transparencia" en relación a dichas autorizaciones, así como a revisar todos los procedimientos "que han beneficiado a esta empresa para detectar o descartar irregularidades".