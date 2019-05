CHA quiere facilitar el acceso al empleo público "en condiciones de igualdad" a las personas con discapacidad

Publicado 14/05/2019 13:31:38 CET

ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha apostado este martes por facilitar el acceso al empleo público "en condiciones de igualdad" a las personas con discapacidad.

Acompañado por el candidato de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, Soro ha visitado las instalaciones del Edificio 'Josemi Monserrate' de Fundación DFA en la capital aragonesa, donde ha subrayado la necesidad de lograr la "plena igualdad de oportunidades, acabar con las barreras y conseguir visibilidad".

Ha asegurado que el compromiso de CHA con las personas con discapacidad "está muy claro", al recordar que hace dos meses se ha aprobado por unanimidad en las Cortes una Ley de derechos y garantías de personas con discapacidad "que responde a las necesidades y peticiones de estas personas" y que debe ser la "hoja de ruta" para la próxima legislatura.

"El reto es conseguir, con la financiación suficiente, y desde la colaboración con asociaciones, cumplir esa ley, que no sea papel mojado y de verdad se lleve a la práctica", porque es una norma "transversal", que contiene medidas de educación, sanidad, servicios sociales, cultura, empleo, turismo.

En este punto, Soro ha señalado que una de las cuestiones que se deben mejorar es el acceso al empleo público, dado que "no puede ser que solo dos de cada diez plazas públicas que se convocan para personas con discapacidad se cubran".

CONVOCATORIAS ADAPTADAS

"Hay que hacer de verdad convocatorias diferentes, adaptadas de verdad a esas personas, porque no tiene sentido que para que alguien sea jardinero se tenga que saber la Constitución. Habrá que facilitar el acceso en condiciones de igualdad", ha insistido.

Ha advertido, asimismo, que "no puede ser que alguien no salga de casa porque no puede adelantar el dinero para una silla de ruedas o para una prótesis", para recalcar que la administración debe responder a las necesidades y derechos de estos ciudadanos.

En el caso de la discapacidad intelectual, ha explicado que estas personas ya pudieron votar en los comicios generales de abril y lo harán por primera vez en las autonómicas y municipales del día 26, pero "queremos no solo que voten, sino que ese derecho sea efectivo y eso pasa por que tengamos la posibilidad de explicarles en un lenguaje que todo el mundo pueda entender cuál es nuestro programa electoral".

Por ello, CHA ha convertido su programa electoral, de 80 folios, en un documento de lectura fácil de 18 páginas, "con un lenguaje para una lectura absolutamente comprensible y apoyado con pictogramas y colores para que cualquier persona con discapacidad pueda leerlo, entenderlo y votar en condiciones de igualdad y con plena accesibilidad a los mensajes políticos". "Es un gesto para que el voto de las personas con discapacidad no sea solo algo de cara a la galería, sino que puedan votar con pleno conocimiento", ha defendido Soro.

ACABAR CON LOS PREJUICIOS

Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Carmelo Asensio, ha sostenido que para lograr una ciudad en igualdad "hace falta construir una Zaragoza accesible, por eso CHA plantea una serie de medidas que son muy potentes, para la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto en nuestras calles como en las viviendas y espacios públicos que no están adaptados para las personas con discapacidad".

Asensio ha estimado que el acceso a la vivienda y al empleo "es fundamental tanto para las personas con discapacidad física como intelectual" y ha llamado a "vencer las barreras arquitectónicas", pero también "las sociales, que son mucho más negativas, los prejuicios", alegando que "las personas con discapacidad pueden hacer un trabajo en condiciones de igualdad con el resto de las personas y también tienen derecho a tener una vida en igualdad de condiciones".

Ha solicitado que en todas las ofertas públicas de empleo la reserva de plazas para personas con discapacidad se eleve del 2 al 5 por ciento e introducir este requisito "en todos los pliegos de las contratas municipales y primar la labor que están haciendo los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, que son el vehículo para permitir que las personas con discapacidad, perfectamente formadas, puedan acceder al mercado de trabajo en las mismas condiciones que el resto de la población, en plena igualdad", ha sentenciado.