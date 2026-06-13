CHA reafirma su apoyo a la protección de Canal Roya y a la creación del Parque Natural Anayet-Partacua

Reunión del Comité Nacional de CHA celebrada este sábado en la sede nacional de la formación aragonesista. - CHA

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional de CHA, celebrado este sábado en Zaragoza, ha reiterado su compromiso con la protección de Canal Roya y con la creación del Parque Natural Anayet-Partacua, una reivindicación histórica de diferentes sectores sociales, ecologistas y vecinales para garantizar la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos y singulares de nuestro país que esta semana se ha vuelto a someter a debate en el Parlamento aragonés.

La portavoz de CHA y secretaria general, Verónica Villagrasa, ha criticado la actitud del Gobierno de Aragón, sustentado por PP y Vox "que una vez más demuestra que no hace caso al territorio ni a las demandas de quienes viven, conocen y defienden estas montañas".

Para Villagrasa, "PP y Vox siguen sin entender la necesidad de proteger nuestro entorno natural y continúan contemplando estos espacios desde una lógica de negocio y explotación, en lugar de reconocerlos como parte fundamental del patrimonio natural aragonés que debemos preservar para las generaciones futuras".

La diputada aragonesista también señala al PSOE, que en la iniciativa presentada en las Cortes por IU Aragón para impulsar el Parque Natural de Anayet-Partacua se abstuvo reclamando consenso entre las gentes del territorio y que la iniciativa parta "de abajo arriba" con la implicación de los ayuntamientos de la zona.

Desde CHA se considera que la creación del Parque Natural Anayet-Partacua supondría un paso decisivo para garantizar la protección de Canal Roya y del conjunto de ecosistemas de alta montaña de este entorno, compatibilizando conservación, desarrollo sostenible y oportunidades para la población local.

Asimismo, CHA anuncia que participará este próximo domingo en el acto final de la Marcha Sangüesa-Canal Roya 2026, una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto el amplio respaldo social existente a la defensa de este espacio natural.