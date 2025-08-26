CHA reclama al Gobierno de Aragón un plan urgente para salvar el patrimonio en riesgo de las comarcas turolenses

TERUEL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha reclamado al Gobierno de Aragón un plan urgente para salvar el patrimonio en riesgo de las comarcas turolenses tras alertar de que "muchos de estos edificios, cargados de historia y de identidad, se encuentran abandonados a su suerte y corren el riesgo de desaparecer por completo si las instituciones no reaccionan con rapidez".

Carbó ha recordado que "cada monumento perdido es una parte de nuestra memoria colectiva que se desvanece, y Teruel no puede permitirse más olvidos".

Entre los elementos en riesgo figuran el Molino Viejo de La Fresneda, la Casa Grande de Fuentes Claras o la mina de Santa Bárbara de La Cañada de Verich, todos ellos con estructuras deterioradas y sin una intervención efectiva que garantice su conservación.

Por ello, ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Aragón un plan específico de recuperación del patrimonio en peligro en las comarcas turolenses.

En este sentido, la secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha avanzado que defenderán medidas concretas para que se destinen "más recursos a la protección del patrimonio en Teruel, con proyectos realistas, financiación estable y un calendario de actuaciones que evite seguir perdiendo parte de nuestro legado".

Carbó ha subrayado que "el patrimonio cultural no solo es un testigo de nuestra historia, sino también un motor de desarrollo local que puede generar turismo, empleo y cohesión social. Abandonarlo es perder oportunidades para el presente y el futuro de nuestras comarcas".

CHA considera "imprescindible" una mayor coordinación entre instituciones públicas y ayuntamientos con un mayor apoyo a las asociaciones locales para salvar los monumentos que aún están a tiempo de recuperarse, evitando que pasen a engrosar la lista de los que ya no tienen solución.