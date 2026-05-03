CHA reclama la mejora urgente de la A-125 entre Ayerbe (Huesca) y Ardisa y su ampliación hasta Erla (Zaragoza)

Archivo - El diputado de CHA Mascún Ariste. - CHUNTA ARAGONESISTA - Archivo

AYERBE (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de CHA ha presentado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que insta al Gobierno de Aragón a acometer, de forma urgente, la mejora integral de la carretera A-125 en el tramo comprendido entre Ayerbe, Biscarrués, Ardisa y su conexión hacia Erla.

La iniciativa pone el foco en las graves deficiencias que presenta la vía, con un firme deteriorado, ausencia de arcenes, señalización insuficiente y un trazado que incrementa el riesgo de siniestralidad.

Según se expone, estas carencias se ven agravadas por la elevada presencia de tráfico pesado vinculado a la actividad agrícola, ganadera e industrial de la zona.

CHA subraya que la actuación no solo responde a criterios de seguridad vial, sino que también es clave para la cohesión territorial y el desarrollo económico del entorno, especialmente en los sectores agroindustrial y turístico.

Asimismo, recuerda que la mejora del tramo entre Ayerbe y Ardisa ya fue incluida en anteriores programas de inversión en carreteras del Gobierno de Aragón, lo que avalaría su viabilidad.

La proposición no de ley plantea dos actuaciones principales: la ejecución urgente de las obras entre Ayerbe y Ardisa, y la planificación de la mejora integral del tramo hasta Erla en próximos ejercicios presupuestarios, reforzando así el eje de comunicación hacia Ejea de los Caballeros y Tudela.

En la defensa de la iniciativa, Mascún Ariste, diputado de CHA por el Altoaragón, destaca que "la mejora de la A-125 es imprescindible para garantizar la seguridad vial, evitar la siniestralidad y asegurar que el medio rural disponga de infraestructuras dignas que permitan fijar población y generar oportunidades económicas".