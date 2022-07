ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) reclama una reforma estructural del sistema energético como herramienta para atajar la inflación. En este sentido, el presidente de la formación política, Joaquín Palacín, ha señalado que el tope al precio del gas "no ha dado los resultados esperados" y las medidas planteadas "no son más que parches".

Palacín, ha lamentado la subida del IPC en junio, que alcanzó el 10,2 por ciento en comparativa anual, el mayor nivel desde abril de 1985, como consecuencia del alza continuada de los precios del carburante, del gas y de la electricidad, según han indicado desde CHA.

"Tanto la gasolina como el diesel siguen encadenando máximos, reduciendo la renta de los hogares y elevando los costes de las empresas, empujándolas a subir precios en una peligrosa dinámica que alcanza a todos los sectores de la economía, especialmente en los alimentos", ha apostillado.

Por otro lado, el presidente de CHA ha opinado que el tope al precio del gas no ha dado hasta el momento los resultados esperados, y que tanto la bonificación de 20 céntimos al combustible como la nueva rebaja del IVA eléctrico del 10 al 5 por ciento, "aunque son bienvenidas, no son más que parches que no van a solucionar ni de lejos el problema estructural y reducirán aún más los ingresos del Estado y las comunidades autónomas".

Así, Joaquín Palacín ha reclamado al Gobierno de España que

tome medidas "valientes" para evitar las situaciones de pobreza energética y que las consecuencias de la crisis y el alza de precios "no recaigan en las familias, pymes y personas autónomas". Ha propuesto llevar a cabo una reforma estructural del modelo energético.

Dentro de este nuevo modelo, el presidente de CHA ha defendido la reversión pública de las concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en Aragón y la creación de una empresa pública aragonesa para su gestión, para acabar con las políticas de nueva concesión a subasta.

"CHA apuesta por recuperar la soberanía energética del territorio, compensar a los ayuntamientos afectados por la servidumbre instalaciones hidroeléctricas, consiguiendo una disminución del precio de la electricidad, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, y contribuyendo a lograr un mayor control sobre el precio de la energía", ha concluido Joaquín Palacín.