CHA responde a Urtasun que "los bienes de Sijena fueron objeto de expolio y son de Aragón"

Archivo - El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha afirmado que "los bienes de Sijena fueron objeto de expolio y son de Aragón", en respuesta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien este jueves ha tildado de "vergonzosa" la sentencia judicial que ordena a la Generalitat de Cataluña a devolver al Real Monasterio de Santa María de Sijena, en Villanueva de Sijena (Huesca), las pinturas murales depositadas en el MNAC.

"CHA se desmarca y no puede permanecer impasible ante las recientes declaraciones del ministro Ernest Urtasun" por ser este asunto "una cuestión que no admite ataques, ni siquiera ambigüedades o equidistancias"

"Los bienes de Sijena están en el MNAC como consecuencia del franquismo, fueron objeto de expolio y apropiación poco después del golpe de Estado del 36, así que, teniendo la sentencia firme, el ministro Urtasun debería tomar partido en el Patronato del MNAC a favor de la devolución".

Para Chunta, "lo que es una vergüenza intolerable es poner en cuestión los criterios técnicos del Gobierno de Aragón". Han afirmado que "esta no es una cuestión partidista ni ideológica, sino el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes y el respeto al patrimonio histórico y cultural aragonés", de forma que "cualquier declaración que cuestione este principio supone un grave ataque hacia Aragón".

Chunta ha exigido a Urtasun "una rectificación pública e inmediata", añadiendo: "Nuestra organización siempre ha defendido la lealtad entre socios, pero esa lealtad debe ser recíproca".

AL LADO DE ARAGÓN

"Nuestra voluntad sigue siendo la de la cooperación. Sin embargo, nos vemos obligados a trasladar este malestar a nuestros órganos de dirección y a nuestros socios políticos para evaluar el alcance de estas declaraciones y las consecuencias que puedan tener sobre la confianza mutua que debe presidir cualquier proyecto compartido".

Chunta Aragonesista "estará siempre al lado de Aragón, de su patrimonio y de la defensa de su autogobierno", y por ello ve "pertinente" una condena expresa "igualmente contundente" por parte del Movimiento Sumar Aragón e Izquierda Unida Aragón como partidos que forman parte del Gobierno central.

"Si no hay rectificación, adoptaremos las decisiones políticas que sean necesarias para defender la dignidad y los intereses del Pueblo Aragonés", han advertido.

"No es la primera vez que Aragón sufre un ataque de este calado por el Gobierno central esta legislatura. Lo vimos con el Real Decreto Ley antiapagones, lo vimos con la financiación autonómica y lo hemos visto con tantos otros ejemplos donde CHA, siempre que ha tenido que elegir entre su grupo parlamentario --en el Congreso-- y Aragón, hemos estado y estaremos a favor de Aragón", han concluido.