CHA ve "un ataque del PP contra la educación pública" el aumento de conciertos de Bachillerato en Huesca

HUESCA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha rechazado la ampliación de conciertos de Bachillerato en la provincia de Huesca por suponer "un ataque del PP contra la educación pública", pese a las "numerosas necesidades" de los centros públicos del Alto Aragón.

En una visita a la capital oscense, Lasobras ha criticado la concertación de bachilleratos privados mientras las necesidades de la educación pública son "innumerables".

"El PP vuelve a esconder los recortes detrás de la palabra libertad pero ya sabemos que significa en la práctica, libertad para hacer negocio con la educación mientras se abandona el sistema público que es el que llega a todo nuestro territorio", ha lamentado.

"Las declaraciones del presidente Azcón y de la consejera de Educación, el pasado mes de diciembre, no son despistes ni decisiones puntuales, son la prueba de un proyecto ideológico perfectamente calculado, desmontar poco a poco la educación pública para favorecer a la privada y a la concertada y con ello pierde el Alto Aragón y pierde todo Aragón, porque se pierden recursos y se pierde igualdad", ha afirmado.

Ha subrayado que la situación es clara y cuantificable: "¿Qué necesidad hay de concertar bachilleratos en el Alto Aragón, cuando no existe saturación ni demanda que lo justifique?", ha preguntado, sosteniendo que responde a una voluntad política "evidente" de "desviar recursos públicos hacia centros privados incluso donde sobran plazas públicas".

Todo ello mientras la enseñanza pública altoaragonesa arrastra "carencias graves", como falta de docentes, auxiliares, personal administrativo, mantenimiento o recursos básicos.

Lasobras ha concretado que, en la provincia de Huesca, "hay más de 40 plazas de personal sin cubrir, existen equipos directivos realizando trabajo administrativo porque no hay personal, faltan auxiliares de educación hasta el punto de que las familias del alumnado con necesidades educativas especiales se han tenido que asociar para defender sus derechos, hay centros educativos con instalaciones muy precarias, otros que no son accesibles para personas con dificultades de movilidad, otros con más de 11 años de barracones como el IES Sierra de Guara". "Esta es la realidad que desatiende el presidente Azcón", ha recalcado.

"El PP afirma que no hay dinero para reforzar la pública, pero sí lo hay para ampliar conciertos incluso donde no existe demanda, no solo es un error, es una falta de respeto a las familias, a los docentes y a toda la comunidad educativa altoaragonesa", ha criticado la dirigente aragonesista, quien ha avanzado que, por este motivo, apoyarán la huelga y las movilizaciones previstas para los días 20, 21 y 22 de enero.

En palabras de la diputada de CHA, "está en juego el modelo de sociedad" y la educación pública, que es "la que garantiza igualdad de oportunidades". "O defendemos una educación pública fuerte, inclusiva y de calidad, o aceptamos que la educación se convierta en un negocio para unos pocos pagado con el dinero público", ha concluido.