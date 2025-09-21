La CHE advierte de crecidas en barrancos y cauces menores en Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia

Mapa de la cuenca del Ebro con el detalle de los avisos meteorológicos para este domingo 21 de septiembre.
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 21 septiembre 2025 10:49

ZARAGOZA/PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" de carácter local en barrancos y cauces menores en Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y Comunidad Valenciana (Interior Norte de Castellón) durante toda la jornada de este domingo.

Una advertencia ante los avisos naranjas de La Agencia Estatal de Meteorología por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 30 l/m2 en 1 hora) en el Pirineo y Prepirineo de Huesca y Lleida, en la Hoya de Huesca, en el Prelitoral y Litoral Sur de Tarragona y en el Interior Norte de Castellón, y los avisos amarillos por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 20 l/m2 en 1 hora) en el centro y norte de Navarra, en Las Cinco Villas, en el sur de Huesca, en el Bajo Aragón, en el sur de Lleida, en el valle de Arán y en la Depresión Central de Tarragona.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.

