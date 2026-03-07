La CHE advierte de incidencias por la crecida del Huerva y realiza vertidos preventivos en Las Torcas y Mezalocha

Archivo - Los embalses de la cuenca del Ebro caen un punto hasta el 84% de su capacidad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) - La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la crecida importante que está experimentando el río Huerva y cuyo máximo de caudal todavía no se ha alcanzado en el tramo alto de la cuenca. Una circunstancia motivada por las lluvias de los últimos días ante la que el organismo de cuenca está llevando a cabo vertidos controlados de agua desde los embalses de Las Torcas y Mezalocha, lo que a su vez incrementará el caudal en el tramo bajo y puede causar daños.

La CHE explica que el estado de llenado de Las Torcas es importante tras haber estado reteniendo la crecida de la cuenca alta desde el 5 de marzo, pero la persistencia de las precipitaciones, que han acumulado cantidades próximas a 100 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas, ha obligado al embalse a incrementar vertidos al río, cuyo resultado se observa en la estación de aforo A124.

Con estos datos, están avisados los Servicios de Protección Civil, dado que esperan algunos daños por desbordamientos en el tramo medio.

A su vez, el embalse de Mezalocha ha incrementado también su vertido al río con el objetivo de incrementar su resguardo antes de que le llegue el agua procedente del embalse de Las Torcas. De este modo, a lo largo de hoy sábado se irá incrementando el caudal en el tramo bajo del Huerva hasta los 25 metros cúbicos por segundo.

Las próximas actuaciones vendrán condicionadas por la persistencia de los caudales altos entrantes a Las Torcas. Como consecuencia, a lo largo de la mañana de este sábado se volverá incrementar el vertido de Las Torcas.

El objetivo es utilizar el volumen disponible que le queda a Las Torcas para reducir la punta de la avenida procedente de la cabecera o, en todo caso, retrasar al máximo el incremento de caudales y dar margen a posibles actuaciones.

Este nuevo incremento en el vertido de Las Torcas obligará muy probablemente a incrementar vertidos también a Mezalocha, ya durante la tarde de hoy sábado, de modo que, avanzada la tarde o la madrugada se alcanzarán 30 m3/s en el tramo bajo del Huerva, caudal que podría empezar a producir incidencias relevantes.

En el resto de los ríos de la cuenca del Ebro que se encuentran dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, la situación hidrológica tiende a normalizarse. No obstante, tendrán tendencia ascendente o caudales moderados tramos de río como el Jalón medio y bajo, el Huecha y el Queiles, así como, el Aguas Vivas, Martín, Matarraña y algunos cursos fluviales del Guadalope aguas arriba de los embalses.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.