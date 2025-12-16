La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en la mitad oriental de la cuenca del Ebro

Archivo - El río Ebro en Logroño con importante crecida - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este martes de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la mitad oriental de la cuenca del Ebro durante la tarde de este martes, 16 de diciembre.

El organismo de cuenca se ha expresado así en relación a los avisos amarillos de AEMET por pronóstico de lluvias intensas de al menos 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso se extiende hasta el mediodía de este miércoles, 17 de diciembre. El aviso por lluvias intensas de la AEMET y las probables crecidas súbitas afectarían al interior de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, las provincias de Zaragoza y Teruel, en Aragón, y en Cataluña las provincias de Lleida y Tarragona, Terra Alta, Baix Ebre, Ribera de Ebre y Priorat.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en 'www.chebro.es' y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.