La CHE alerta de crecidas en barrancos y cauces menores en varias cuencas como consecuencia de precipitaciones

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en los barrancos y cauces menores dentro de la red fluvial del sector sureste de la cuenca, afectando a las cuencas del Jalón y Ribera del Ebro (Aragón), del Guadalope (Teruel y Castellón), Matarraña (Teruel y Tarragona) y sector del tramo bajo del Ebro (Tarragona), como consecuencia del pronóstico meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas 20 horas.

De este modo, según la previsión se esperan precipitaciones intensas que pueden superar los 20 l/m2 en menos de una hora, según han apuntado desde la CHE.

Adicionalmente, se podrá incrementar, entre este viernes 6 y la madrugada del viernes al sábado 7, el caudal de los siguientes ríos: Algás, Matarraña, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón (y afluentes), Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza e Iregua, principalmente.

Dada la alta incertidumbre existente tanto en el pronóstico meteorológico como hidrológico, no se puede descartar que se produzcan superaciones de umbrales de aviso en alguna de las estaciones de aforo de estos ríos a lo largo del viernes y madrugada del sábado.

Este incremento de caudales afectaría a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja y Navarra, principalmente.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.