La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en parte de la Cuenca del Ebro por las intensas lluvias

La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en parte de la Cuenca del Ebro por las intensas lluvias
La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en parte de la Cuenca del Ebro por las intensas lluvias - CHE
Europa Press Aragón
Publicado: martes, 5 mayo 2026 17:28
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ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha recordado la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en buena parte de la cuenca del Ebro, durante la jornada de este martes, 5 de mayo, debido los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet).

Según el pronóstico de la AEMet se pueden producir precipitaciones intensas de hasta 15 ó 20 litros por metro cuadrado en 1 hora, así como de fenómenos tormentosos.

El aviso de la AEMet por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectarían a La Rioja, Navarra, Aragón (Zaragoza, Huesca y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y Comunidad Valenciana (Castellón).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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