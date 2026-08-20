La CHE alerta de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores esta tarde

Archivo - Una pequeña cascada en la provincia de Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este jueves, 20 de agosto, de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en Aragón y otras comunidades autónomas a lo largo de esta tarde, tras publicar AEMET avisos naranjas y amarillos por posibles lluvias intensas.

Las comunidades autónomas afectadas son, además de Aragón, Castilla y León --Burgos y Soria--, La Rioja, Navarra, Cataluña --Tarragona y Lleida-- y Comunidad Valenciana --Castellón--.

La CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en su web, y en todo caso seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.