La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en la provincia de Teruel por las intensas lluvias

TERUEL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos dentro del sector más meridional del Sistema Ibérico de la cuenca del Ebro, que se correspondería con la provincia de Teruel, durante la tarde este miércoles, 8 de octubre, ante el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas de, al menos, 20 litros por metro cuadrado en 1 hora.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en web de la Aemet 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.