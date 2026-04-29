La CHE alerta de posibles crecidas súbitas ante los avisos por lluvias en buena parte de la cuenca del Ebro

Avisos meteorológicos de la Aemet para el 29 de abril de 2026 en la cuenca del Ebro.
Avisos meteorológicos de la Aemet para el 29 de abril de 2026 en la cuenca del Ebro. - CHE
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 16:56
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ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores de buena parte de la cuenca debido a los avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas.

En concreto, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son de color naranja en las provincias de La Rioja, Soria y la Ibérica zaragozana, y amarillo en Burgos, País Vasco, Navarra y el Valle del Ebro y las Cinco Villas zaragozanas. Las lluvias podrían alcanzar entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La CHE ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, en la página web del organismo regulador, así como seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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