La CHE avisa de crecidas en barrancos tras el aviso amarillo y naranja de la AEMET en buena parte de la cuenca del Ebro - CHE

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado de posibles crecidas en barrancos y cauces menores despúésde que la Agencia Etsatal de Meteorología (AEMET) haya emitido aviso amarillo y naranja en buena parte de la cuenca del Ebro para la tarde, noche de esta sábado, 3 de octubre y la madrugada de este domingo.

La AEMET ha emitido avisos amarillos y naranjas en buena parte de la cuenca del Ebro; mientras que el aviso naranja de AEMET se sitúa en el bajo Ebro, en la provincia de Tarragona.

Las comunidades autónomas afectadas por el aviso de AEMET son Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil y estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com'.