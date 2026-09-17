La CHE comienza a instalar estaciones medidoras en los ríos Mesa, Piedra, Huerva, Aguasvivas, Martín, Matarraña y Ebro

Archivo - Crecida de un cauce, canal de riego, río, agua. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro CHE ha adjudicado un proyecto de instalación de instrumentación hidrométrica para el refuerzo de la red de sensores del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) que mejore la detección de episodios de precipitaciones muy intensas asociadas a fenómenos convectivos y sus consecuencias hidrológicas, ante la mayor frecuencia y virulencia en los últimos años de estos eventos. Se ubicarán en las cuencas de los ríos Mesa, Piedra, Huerva, Aguasvivas, Martín, Matarraña y Bajo Ebro.

Los fenómenos meteorológicos convectivos son episodios de lluvia intensa en un corto espacio de tiempo que pueden provocan crecidas rápidas con caudales inusuales en barrancos y cauces menores, ha informado el organismo regulador, que ha añadido que estos fenómenos son difícilmente predecibles, por lo que su detección se basa en gran parte en la observación, para lo cual, la CHE se apoya en la red de estaciones de telemedida del SAIH.

El Sistema Automático Integrado de Información Hidrológica (SAIIH) del Ebro incluye la red de Información Hidrológica (SAIH), la red de calidad de Aguas (SAICA), la Red Oficial de Estaciones de Aforo (RODEA) y la red piezométrica. Disponen en su conjunto de una red de telemedida, telemando y telecontrol que transmite y procesa todas las variables captadas.

En la actualidad, la red del SAIIH dispone de una infraestructura compuesta por más de 1.500 estaciones de telemedida o puntos de control, que emiten más de 15.000 señales de medición, control y supervisión.

Estas señales llegan al Centro de Proceso de Datos del SAIH cada 15 minutos e indican, por ejemplo, el nivel del agua en un tramo de río, el nivel en los embalses --de lo que se deduce también su llenado--, la temperatura a la que se encuentra el agua o la cantidad de lluvia que está cayendo.

Los puntos de control incluyen estaciones de aforo en ríos y canales, embalses, estaciones de control de aguas subterráneas, así como pluviómetros y telenivómetros.

A estos más de 1.500 puntos se sumarán ahora 29 nuevas estaciones que van a medir el nivel de agua o la pluviometría acontecida en esos puntos.

Los trabajos, adjudicados por 392.000 euros y que han comenzado en agosto, está previsto que duren 18 meses.