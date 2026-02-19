La CHE estima un descenso de todos los cursos fluviales, incluso en el tramo del Ebro entre Tudela y Pradilla

La crecida ordinaria del Ebro anega una zona de arbolado - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima, en líneas generales, que los caudales tendrán tendencia descendente en casi todos los cursos fluviales de la cuenca, incluso en el tramo del Ebro entre Tudela (Navarra) y Pradilla (Zaragoza), aunque seguirán estabilizados, una jornada más, entre Alagón-Zaragoza y la cola del embalse de Mequinenza (Zaragoza).

En la capital aragonesa el caudal se reducirá sensiblemente a partir de este viernes, 20 de febrero y en la zona de Gelsa --cola del embalse de Mequinenza--, sería para el sábado 21 de febrero.

En el tramo bajo del Ebro, sí se reducirá el caudal como consecuencia de la disminución de los vertidos del sistema de embalses Mequinenza-Ribarroja-Flix.

Por otro lado, las precipitaciones de este jueves no tendrán la suficiente entidad como para volver a generar repuntes de caudal en la cuenca del Ebro.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO 'https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro', donde se pueden consultar los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.

DATOS METEOROLÓGICOS

Durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones en la mitad norte y zonas de montaña más occidentales dentro de la margen derecha del Ebro, siendo las más cuantiosas las del Pirineo central con cantidades algo superiores a los 10 litros por metros cuadrado.

Las temperaturas se sitúan ligeramente por debajo del promedio climático de referencia 1991-2020 y la cota de nieve ha descendido hasta casi los 800 metros de altura.

Respecto a los caudales observados hasta las 08.00 horas de este jueves, la CHA ha constatado que las precipitaciones del pasado lunes 16 de febrero generaron repuntes en los afluentes de la margen izquierda del Ebro, entre el Nela y el Aragón, y un nuevo repunte de caudal en el tramo alto del Ebro.

El repunte de caudal procedente del tramo del Ebro no fue suficiente como para generar un claro repunte en el Ebro a su paso por Castejón-Tudela y, además, en las últimas horas, en el tramo medio del Ebro el caudal ha empezado a disminuir de forma muy evidente.

En el tramo del Ebro del entorno de Zaragoza todavía no se ha apreciado esta disminución de caudal y el caudal sigue estabilizado en valores cercanos a 1400 metros cúbicos por segundo.

En la desembocadura del Ebro, el caudal regulado ha disminuido y se sitúa entre los 1300-1400 metros cúbicos por segundo.

Para la jornada de este jueves, la predicción meteorológica apunta que seguirán por el norte de la cuenca las precipitaciones asociadas a la borrasca Pedro y que podrán prolongarse hasta primeras horas del viernes.

Serán menos cuantiosas que las del pasado lunes y con una cota de nieve más baja --alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar). Las temperaturas subirán de forma progresiva y acusada a partir del sábado, ha concluido la CHE.