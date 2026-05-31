La CHE previene ante posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña

Una pequeña cascada en la provincia de Teruel. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que pueda producirse alguna crecida súbita en cauces menores y barrancos en Aragón --Jiloca y cuencas altas del Huerva, Aguas Vivas, Martín y Guadalope--, Comunidad Valenciana --interior norte de Castellón - río Bergantes-- y Cataluña --Lérida - sector pirenaico-- ante los avisos amarillos de la Aemet por riesgo de lluvias intensas.

En el caso de Cataluña el aviso meteorológico es solo por tormentas y no por intensidad de lluvias, pero aun así no puede descartarse que de forma muy local pueda producirse alguna crecida súbita en barrancos en los Pirineos: cuencas altas de los Nogueras y del Segre.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.