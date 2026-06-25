Una "chispa" de un vehículo de maquinaria agrícola, la causa del incendio forestal en Tamarite y Alcampell (Huesca)

El delegado del Gobierno en Aragón analiza la situación del incendio. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

HUESCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha informado de que la "chispa" de un vehículo de maquinaria agrícola ha sido la causa del incendio originado en la mañana de este jueves en la Comarca de La Litera y que afecta a los términos municipales de Tamarite y Alcampell.

Fernando Beltrán, que se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Alcampell, en el entorno del campo de fútbol de la localidad, ha aclarado que a la causa se suman las altas temperaturas que registra la comunidad autónoma, además de "la cantidad de combustible que tenemos ya en los montes".

El fuego ha comenzado en torno a las 11.30 horas y ya ha superado las mil hectáreas de superficie afectada. Durante la tarde, las llamas se propagan en dirección norte y ha sido necesario desalojar de forma preventiva a los 240 vecinos que habitan los núcleos cercanas de Azanuy (180), Alins (5) y Calasanz (55).

En las labores de extinción del incendio trabajan medios del operativo Infoar del Gobierno de Aragón, así como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En este punto, Fernando Beltrán ha destacado la rapidez con la que hecho la solicitud al Ministerio de Defensa para activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras recibir la llamada del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Durante la tarde, las labores se han centrado, tal y como ha apuntado el delegado del Gobierno, en "atacar --el fuego-- desde el aire con 12 aparatos", desde helicópteros hasta aeroplanos de diferentes administraciones: Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Generalitat de Cataluña y Ejército del Aire. A ellos se suma el despliegue propio del Infoar del Gobierno de Aragón y la UME.

En paralelo, ha continuado Beltrán, la Guardia Civil se encuentra sobre el terreno con un helicóptero que, aunque no tiene equipo de extinción, puede participar en alguna tarea de evacuación. En la zona se han desplegado efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico y SEPRONA. También está preparado el personal de la USECIC.

EVACUADOS

Los 180 vecinos de Azanuy están siendo trasladados a Monzón y serán alojados en el Polideportivo Los Olímpicos, mientras que los cinco vecinos de Alins y los 55 de Calasanz serán realojados en la localidad de Peralta de la Sal, según ha informado el Gobierno de Aragón. También se ha confinado a los vecinos de la localidad de Fonz.

Fernando Beltrán ha expresado que en función de la evolución del fuego se tomarán "las decisiones más adecuadas" desde el Puesto de Mando Avanzado, incluyendo más evacuaciones. "Esperemos que no sea necesario, --se decidirá-- pero en su caso hacia qué centros, hacia qué localidades fuera de la trayectoria previsible del incendio hay que ir desplazando a estas personas".

De acuerdo a las estimaciones, la superficie calcinada supera las mil hectáreas. A falta de mayor precisión, el delegado del Gobierno en Aragón ha manifestado que solo se ve afectado terreno de cultivo.