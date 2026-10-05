Chueca sobre el 29N: "Sánchez ha encontrado la ventana de oportunidad, donde es lo malo de lo peor y para adelante"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado sobre la convocatoria de las elecciones generales para el 29 de noviembre, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha encontrado la ventana de oportunidad en donde es lo malo de lo peor y ha dicho bueno pues para adelante".

Para Chueca es "muy buena noticia", es un momento "muy, muy importante" y ha pedido a los españoles que "lo tomen en serio" y "no dar nada por ganado". "No sabemos a qué nos enfrentamos, ni qué astucias puede sacarse --Sánchez-- para perpetuarse en el poder que es lo que está intentando y lo que lleva intentando durante todos estos".

"Vamos a por esas elecciones" ha instado Chueca para calificar de "muy buena noticia" la convocatoria electoral" porque es una reclamo del PP desde hace tiempo para que sean los españoles los que hablen para "acabar con este despropósito de legislatura donde los que perdieron las elecciones se unieron contra las mayorías para intentar gobernar, pero lejos de gobernar han sido unos años muy tristes para la democracia española porque las minorías y sobre todo también los independentistas o los herederos de ETA han tenido más poder que nunca gracias a la necesidad que tenía Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa", ha resumido.

A ello ha añadido que hace dos meses "invadieron España" y el presidente Sánchez "apenas actuó" para opinar que la situación es "insostenible y todo es un despropósito".

ELEGIR ENTRE DOS MODELOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha enfatizado que "por fin se han convocado elecciones y por fin es el momento de que los españoles tomen la voz y salgan a votar libremente en las urnas".

En esa votación del 29 de noviembre los españoles elegirán si quieren "más de lo mismo, más corrupción acosando a todo el entorno del Gobierno de España, a todo el entorno del presidente Sánchez, las cloacas que acosan a los jueces o a cualquiera que le lleva la contraria y si quieren privilegios para unos españoles frente a otros, si quieren que invadan España y que nadie defienda las fronteras".

La otra opción que tendrá los votantes es elegir "prosperidad y un presidente que gobierne el país, que se pueda regenerar la democracia y mirar hacia un país próspero, donde los jóvenes tengan una esperanza, frente al que no tiene presupuesto y no lo ha tenido en toda la legislatura evitando democráticamente el Congreso, o un cambio", ha comparado.

Para Chueca, el que ha "generado el problema de la vivienda" porque no ha dejado de subir el precio y de reducirse la oferta de viviendas desde que gobierna Pedro Sánchez, "ahora parece que va a ser el que de la solución en 24 horas o 48 horas", ha ironizado para apostillar que "es todo un despropósito".