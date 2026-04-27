Chueca afianza en el foro "Bloomberg CityLab 2026" el liderazgo de Zaragoza en la agenda urbana global

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agenda urbana global y sus líneas de progreso se somete, desde este lunes, a debate en el encuentro internacional "Bloomberg City Lab 2026" en Madrid, donde la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participa junto con un centenar de los alcaldes más influyentes del mundo en una jornada específica y restringida sólo para ellos.

La sesión tiene lugar en el Museo Reina Sofía y es el denominado "Mayors Innovation Studio", dentro de la programación que se desarrolla hasta el 29 de abril y están convocados por Bloomberg Philanthropies en colaboración con Aspen Institute.

La inclusión de Zaragoza en este foro global, con alrededor de un millar de personalidades de todos los ámbitos en torno a la gestión de las ciudades, representa una ocasión muy poco habitual para compartir experiencias, de manera directa, con alcaldes, tecnólogos y responsables públicos que están definiendo cómo serán las ciudades en la próxima década.

Por eso, la presencia en esta cita de alcance mundial representa una oportunidad para dar a conocer las políticas propias de Zaragoza en ámbitos como la digitalización, la movilidad o la gestión del agua, entre otros.

Por otro lado, tener reunidos y al alcance a una parte muy representativa de los gestores de la agenda urbana permite analizar ideas que ya funcionan en otros municipios de seis continentes.

Organizado por Bloomberg Philanthropies en colaboración con el Aspen Institute, esta cita se ha consolidado en la última década como uno de los espacios de referencia para el intercambio de soluciones a los grandes retos urbanos.

La edición de 2026 contará con una destacada representación institucional y política. Antes de esta duodécima edición en Madrid, Bloomberg CityLab ha pasado por ciudades como Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Detroit o Ámsterdam y lo han convertido en un espacio clave para el intercambio de conocimiento entre líderes locales.

INNOVACIÓN URBANA

Además de la participación de la alcaldesa en el foro exclusivo para estos cargos públicos, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, forma parte del "City Innovation Studio" en el Teatro del Retiro en esta jornada de lunes.

Se trata de una reunión en torno a la innovación urbana también jalonada de diversos ponentes expertos de este ámbito con representantes de diferentes ciudades del mundo.

Entre los participantes en estas tres jornadas de "Bloomberg Citylab Madrid 2026" figuran el fundador de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; y el referente internacional de la arquitectura, Norman Foster.

A ellos se suman alcaldes de algunas de las principales ciudades del mundo, como Londres, Lisboa o Varsovia, así como de otras urbes con creciente protagonismo internacional como las colombianas Bogotá y Medellín; las japonesas Fukuoka y Tsukuba; y la filipina, Pasig.

También estarán representadas ciudades como Baltimore, Quito, Santiago de Chile, Estocolmo, para un total de 37 países representados.

El foro incorpora igualmente perfiles destacados del ámbito cultural, académico y tecnológico, como la economista Mariana Mazzucato; la artista Es Devlin o responsables de iniciativas innovadoras como Via Transportation o Jigsaw, lo que refuerza el carácter transversal del encuentro que desarrollará una parte de su programa en el Teatro Real, como tercer escenario junto al Museo Reina Sofía y el Teatro del Retiro.

AGENDA

Hasta el miércoles, los asuntos comunes que ejercen un efecto tractor de progreso en estas urbes de tamaño grande y mediano, permitirán dibujar las cuestiones clave para el presente y el futuro a medio plazo, como la aplicación de la inteligencia artificial en los servicios públicos, la adaptación al cambio climático, la transición energética, el acceso a la vivienda o la revitalización del espacio público.

La agenda combina sesiones plenarias, debates, encuentros de trabajo y visitas a proyectos urbanos emblemáticos de Madrid, como Madrid Río, CaixaForum o el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Uno de los principales ejes en las ponencias, que reflejan su carácter prioritario en la agenda mundial, es la adaptación al cambio climático: desde infraestructuras resilientes hasta soluciones basadas en la naturaleza para combatir el calor urbano o gestionar inundaciones.

También se aborda la transición energética en las ciudades, con especial atención a cómo hacerla compatible con el crecimiento económico y la equidad social.

Otro bloque clave gira en torno a la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana: el uso de datos para mejorar servicios públicos, movilidad inteligente o planificación urbana más eficiente. A esto se suma el debate sobre vivienda asequible que afecta directamente a la cohesión social.

Además de las posiciones comunes, encuentros como este facilitan a Zaragoza referencias concretas para explorar mejoras en sus políticas públicas.

LAZOS DE BLOOMBERG CON ZARAGOZA

La relación entre Zaragoza y Bloomberg Philanthropies se sustenta en una colaboración directa en materia de innovación pública. Desde el pasado mes de julio de 2025, la ciudad forma parte del programa europeo de equipos de innovación (i-team) de apoyo a ciudades en el diseño de soluciones basadas en datos, evidencia y colaboración.

Este programa no solo implica respaldo técnico, sino también financiación y acompañamiento estratégico para desarrollar proyectos concretos desde el ámbito municipal.

En el caso de Zaragoza, dentro de un grupo de 18 municipios europeos, el i-team trabaja en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la respuesta ante desastres, reducir la pobreza juvenil o la carga energética de los hogares.

La iniciativa de i-teams de Bloomberg Philanthropies ha llegado a más de 100 ciudades en 16 países de cuatro continentes --lo que representa a más de 100 millones de habitantes--, y ha inspirado a cientos de otros gobiernos locales para que adopten sistemas y prácticas de innovación.

ASPEN INSTITUTE

El Aspen Institute es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 1949 en Estados Unidos, con sede en Washington D. C. y un campus histórico en Aspen (Colorado). Nace con el objetivo de promover el liderazgo ético y el diálogo en torno a los grandes desafíos de la sociedad.

A lo largo de las décadas se ha consolidado como una de las entidades más influyentes del mundo, actuando como espacio de encuentro entre líderes políticos, empresariales, académicos y sociales.

Sus programas han contribuido a impulsar iniciativas en ámbitos como la gobernanza democrática, la cooperación internacional, la innovación social o el desarrollo económico inclusivo, con una fuerte presencia en redes internacionales de liderazgo.

Entre sus principales objetivos destacan fomentar el entendimiento entre sectores y países, impulsar un liderazgo basado en valores y promover soluciones a los grandes retos globales, como la desigualdad, el cambio climático o la transformación tecnológica.