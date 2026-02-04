Chueca atribuye a "intereses partidistas y a bloquear la ciudad" el rechazo de Vox al presupuesto 2025

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras del centro cívico Hispanidad - DANI MARCOS

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que la negativa del grupo municipal de Vox a apoyar el proyecto de presupuesto de 2026 responde "únicamente a que, desde Madrid, tiene intereses partidistas en bloquear la evolución y transformación de la ciudad porque estamos en campaña electoral".

En contraposición a la postura de Vox, Chueca ha dicho que los datos de ejecución del presupuesto de 2025 del 92,46 por ciento del presupuesto municipal, un porcentaje superior a los últimos cuatro años y que destaca por el récord histórico en los capítulos de inversión de 120.849.193,99 euros, un 17,7% más que el ejercicio anterior, "demuestran claramente que el Gobierno de la ciudad el PP lleva a cabo una gestión muy responsable y eficiente de las cuentas municipales y por lo tanto de la ciudad".

Ha explicado que el presupuesto se había pactado con Vox antes de que lo presentara y la propia portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, ha anunciado que no presentaría enmiendas a partidas concretas del presupuesto porque "estaba pactado y negociado con el Gobierno de la ciudad por lo que no ha querido entrar a modificarlo".

Ha confiado en que la negativa de Vox cambie al argumentar que "no se puede bloquear simplemente por intereses partidistas y no pensar en los ciudadanos" porque tiene consecuencias que, en la actualidad, supone "retrasos" en la ejecución de obras en marcha.

En caso de que ese bloqueo llegase hasta sus últimas consecuencias no se podrían terminar obras como la regeneración del río Huerva, el centro cívico Hispanidad, el estadio de Ibercaja Romareda, la obra de Giesa o la reforma de la plaza San Miguel, la calle Coso o la avenida Valencia, ha citado.

"Hay que ser responsables y no se puede estar como concejal en el Ayuntamiento de la ciudad y, por otro lado, responder únicamente a las peticiones y a las demandas e intereses partidistas", ha diferenciado.

"Creo que entraremos en razón y que será una cuestión de esperar a la semana que viene", ha confiado Chueca, para añadir que entre las enmiendas técnicas que han presentado solo una atañe a las bases de ejecución.

LA OPOSICIÓN

A juicio de Chueca, lo que intenta la oposición y Vox "se une" es "paralizar la capacidad de ejecución de este gobierno, que es el más eficaz que ha tenido la ciudad en décadas" y que se atiene a las mismas reglas con las que se gobernaba anteriormente.

También ha tildado de "irresponsabilidad" pedir que se quiten 50 millones de euros porque "el presupuesto es muy alto" y ha explicado que la cuantía que tiene obedece a un "equilibrio" entre ingresos y gastos" para atender las necesidades de la ciudad sin subir impuestos y dotando de servicios a toda la ciudadanía.

"Lo que no se puede es decir que se quiten 50 millones sin decir qué partida hay que recortar, a quién le quitamos la limpieza, a qué barrio le reducimos la frecuencia del autobús, qué parques le reducimos el mantenimiento o qué obras dejamos de hacer porque gobernar exige responsabilidad", ha razonado.

A su parecer, simplemente hablar y dar ideas "al aire" es una "falta de responsabilidad" y "obviamente propio de un partido que no está en el gobierno o que no ha gobernado nunca" por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a que piensen en Zaragoza y en los zaragozanos.

"Zaragoza --ha afirmado-- está en un momento de transformación histórico y este momento no se puede paralizar y, por lo tanto, los concejales de Vox tienen que ser responsables y continuar lo que llevan haciendo desde 2019, que es apoyar al PP, para transformar la ciudad y "salir de las políticas de izquierdas heredadas de 16 años anteriores".

Chueca ha reconocido que lo que se está consiguiendo "ha sido siempre gracias a su apoyo" y por ello ha pedido a Vox que "sigan siendo responsables para que Zaragoza siga creciendo, siga viviendo este momento histórico, que es lo que le piden los zaragozanos y no los intereses partidistas desde Madrid, que, sin duda, no es lo que nos afecta a nosotros los zaragozanos en el día a día".