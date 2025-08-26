Chueca celebra ser sede de la Convección Turespaña: "Todos los ojos estarán puestos en Zaragoza"

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha celebrado la elección, este martes, de la capital aragonesa como sede de la Convección Turespaña 2026, "una buena noticia" que implicará que "todos los ojos del mundo turismo estarán puestos en Zaragoza, para conocerla mejor y también para darla a conocer después por los mejores prescriptores".

Chueca ha asegurado que más de 600 expertos internacionales en el ámbito del turismo se darán cita en la capital aragonesa en octubre de 2026 para debatir sobre el futuro del sector y para compartir experiencias.

"Zaragoza se ha ganado este reconocimiento gracias a la capacidad de atraer grandes eventos, congresos y competiciones internacionales y a una estrategia clara con la que estamos posicionando nuestra ciudad como destino turístico de referencia", ha reivindicado la alcaldesa, quien ha insistido en que esta cita "va a ser una oportunidad extraordinaria para enseñar al mundo todo lo que nos hace únicos".

Así, ha hecho referencia a la historia "bimilenaria" de Zaragoza, a su patrimonio, su gastronomía "y, sobre todo, la hospitalidad de los zaragozanos", que está "segura de que emocionará" a los visitantes.

"Zaragoza avanza con paso firme, se transforma y gana visibilidad internacional y juntos seguiremos trabajando para que sea siempre un destino de futuro y el orgullo", ha concluido.

CONVENCIÓN TURESPAÑA

La Convención Turespaña es un evento anual concebido como canal y foro para el intercambio de información y para la reflexión conjunta del sector turístico español en torno a los objetivos estratégicos de este organismo del Ministerio de Industria y Turismo, con el fin de compartir inteligencia de mercados y alinear la planificación del marketing turístico internacional con los distintos destinos turísticos españoles, así como con el sector turístico empresarial.

Entre los objetivos de la Convención están la creación de un espacio de encuentro, colaboración y planificación entre Turespaña y sus consejerías de turismo y los destinos turísticos españoles, el intercambio de buenas prácticas del sector turístico público y privado, reforzar los mecanismos de colaboración para la planificación del marketing turístico y dar a conocer tendencias e iniciativas del sector turístico privado que puedan servir de apoyo a la formulación de las iniciativas que se pongan en marcha en el ámbito de las competencias atribuidas a cada Administración.

Zaragoza es el segundo destino de interior que, de forma consecutiva, albergará la celebración de la Convención Turespaña, tras la edición de 2025, que tendrá lugar en Cáceres.

Esta elección está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, entre los que se encuentra potenciar los destinos de naturaleza e interior.

TURISMO EN ZARAGOZA

El turismo en Zaragoza ha experimentado en los últimos dos años, 2023, y 2024, así como el primer semestre de 2025, un crecimiento tanto en visitantes como en pernoctaciones, así como un aumento destacable del turismo internacional.

El aumento de pernoctaciones indica una mayor estancia en la ciudad, lo cual fortalece la economía local. La subida de hasta 6% en 2024 frente a 2023 muestra este impulso, y un crecimiento sostenible para el primer semestre de 2025.

El turismo generó en 2024 un impacto económico estimado en 682 millones de euros, superior a los 632 millones de 2023 y a los 605 millones de 2022. La comparativa en los dos últimos años ofreció récords anuales tanto en viajeros como en las pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, se batió un récord con 1.272.650 viajeros, un aumento del 8,96% respecto al año anterior, con un crecimiento del turismo extranjero de un 13,71% con respecto al 2023.

Con respecto a las pernoctaciones, estas fueron de 2.133.762 --alojamiento hotelero y camping--, con un crecimiento de un 6,03% frente a 2023, y un crecimiento de un 8,75% del turismo extranjero.

En cuanto al primer semestre de 2025 (enero-junio), Zaragoza cierra el primer semestre de 2025 con un récord histórico de pernoctaciones, alcanzando las 1.093.760 estancias entre hoteles, camping, y a las que sumamos los apartamentos turísticos. Esta cifra supone un incremento del 2,07% respecto al mismo periodo de 2024, y marca el mejor dato desde que hay registros, según el informe de ocupación turística correspondiente a enero-junio.