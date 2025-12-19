Chueca confía en la generosidad de Vox para apoyar el presupuesto de Zaragoza para 2026 porque "mejora" las inversiones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en la generosidad del grupo municipal de Vox para apoyar el proyecto de presupuesto de 2026 del que ha destacado que es "continuista, no aumenta la deuda y mejorar las inversiones de la ciudad".

Chueca ha explicado que el Gobierno de la ciudad trabaja en la elaboración del proyecto de presupuesto desde el pasado mes de septiembre, que es "bueno para la ciudad" y que en otras ocasiones lo ha apoyado Vox para estimar que en el actual contexto es "perfectamente asumible por ambos partidos políticos".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha instado a Vox a que lo apoye "pensando en el bien de la ciudad" al argumentar que "no se entendería de otra forma".

Lo ha descrito como un presupuesto continuista respecto a los anteriores, "sin grandes sorpresas", que mejora la situación no solamente financiera, sino de la capacidad de inversión y capacidad de servicios públicos y que puede ofrecer Zaragoza a los ciudadanos. "Creo que va a ser un muy buen presupuesto y estaremos en disposición de presentarlo en los próximos días", ha avanzado.

Ante la exigencia de Vox que no aumente la deuda, la alcaldesa ha aseverado que "no va a crecer, se mantiene y se amortiza lo mismo que se pide". Asimismo, ha hecho notar que el Ayuntamiento de Zaragoza está fuera del perímetro de la comunidad autónoma "después de más de 30 años bajo esa tutela". A su parecer, las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza "no han estado nunca mejor desde que gobierna el Partido Popular" y ha dejado claro que "la ciudad no se va a parar, la ciudad va a seguir adelante".

Tras reiterar que es un presupuesto "bueno" ha añadido que "Vox lo comparte y "están trabajando a nivel técnico" y por tanto, ha confiado en que este mismo año se pueda presentar para apelar a la "generosidad" de Vox en apoyarlo como han hecho en otras ocasiones "pensando en el bien de la ciudad".