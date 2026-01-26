Chueca cree que el debate en Aragón TV permitirá que Azcón pregunte a Alegría por financiación y Salazar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la visita a las obras de Distrito7/Giesa - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que el debate en Aragón TV que protagonizarán esta noche los candidatos del PP y PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y Pilar Alegría, respectivamente, permitirá que el 'popular' tenga la oportunidad de preguntar a la socialista por "si sigue defendiendo" la propuesta de financiación para Cataluña y por la reunión que mantuvo con el exasesor en Moncloa, Paco Salazar, después de que se conocieran las denuncias internas de acoso.

Alegría ya reconoció en su día cuando era ministra de Educación, FP y Deportes, además de ministra Portavoz, que dicho encuentro, que inicialmente justificó en el ámbito personal, fue un "error" y, tras tildar la actitud de Salazar de "vomitiva", afirmó haberse sentido "traicionada".

En rueda de prensa, Chueca ha aventurado que el debate en Aragón TV, a partir de las 21.50 horas, "será interesante" para que también el presidente Azcón tenga la oportunidad de preguntarle a la candidata del Partido Socialista "todas aquellas preguntas que no ha querido contestar".

Ha confiado en que Alegría explique por qué comparó las ayudas a la despoblación en Teruel con la financiación "privilegiada a Cataluña" o por qué "se fue a comer con un acosador sexual del Partido Socialista, como es el señor Paco Salazar, cuando sus compañeras de la Moncloa habían denunciado que estaban siendo acosadas por este señor y ella, lejos de defender a sus compañeras, se fue a comer con él y a compartir confidencias".

La alcaldesa le ha afeado a Alegría que "ahora viene con la bandera de Aragón, pero hasta hace cuatro días estuvo prácticamente insultando a los turolenses al confundir unas ayudas a la despoblación con la financiación privilegiada para Cataluña".

Su impresión es que "le a ser muy difícil" a Alegría dar explicaciones a los aragoneses de "si va a seguir defendiendo a Sánchez y Cataluña o si va a venir a defender, de una vez, a los aragoneses".

DIFERENCIAS

Chueca ha elogiado al presidente Azcón porque "conoce perfectamente" la situación que tiene Aragón y en 30 meses de gestión "ha conseguido posicionar" a la comunidad autónoma como un "referente no solamente a nivel nacional, sino internacional".

Además, ha propiciado el "cambio radical" de una comunidad autónoma que antes era "totalmente ausente" en atracción de inversiones o en generación de empleo y prosperidad económica para ser la "primera" en el ámbito nacional e incluso internacional en "atraer inversiones y proyectos que generan empleo, prosperidad y permiten mejorar los servicios públicos". "Yo creo que eso es innegable", ha enfatizado.

Por otro lado, ha comentado que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, "hasta hace dos días era la mano derecha y portavoz del Gobierno de Sánchez", que lo "único" que está haciendo es que España "no funcione".

Al respecto, ha mencionado el apagón del pasado mes de abril y el sistema ferroviario, que "hace aguas por todos sitios". A su parecer, el Gobierno de España tiene "grandes carencias en la capacidad de gestión de servicios públicos, de los que se les llena la boca a la hora de hablar, pero luego donde tienen la oportunidad de gestionar nos están demostrando a todos los españoles que no lo saben hacer", ha concluido.

Chueca ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras del Distrito7/Giesa que se convertirá en un centro de producción audiovisual tras una inversión del Ayuntamiento de Zaragoza superior al os 20 millones de euros.