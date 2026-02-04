Chueca critica que Sánchez cambie las reglas de juego del remanente de los ayuntamientos porque lo pida Junts

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera municipal de Hacienda y Proyectos Europeos, Blanca Blasco - DANI MARCOS

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido conocer desde principios de año el uso que se podrá dar al remanente de tesorería de los ayuntamientos en lugar de que como ha pasado a mitad del pasado mes de diciembre el Gobierno de España cambió las reglas de juego y permitir destinarlo a inversión en lugar de solo amortizar deuda porque "se lo exigía Junts, no lo hacían 'motu proprio'".

Este cambio de criterio se produjo en "uno de los momentos en los que Junts pensó en los ayuntamientos y le exigió al Gobierno de España que el remanente no se quedase para amortizar deuda, sino que pudiese ir a inversiones financieramente sostenibles", ha recordado.

"Materialmente --ha asegurado-- era inviable esa medida, salvo que Junts la hubiese empezado a preparar anteriormente porque sabía que se la iban a aprobar, pero al resto de ayuntamientos que nos pilló de desprovisto y no pudimos ejecutarlo".

Por eso, Chueca has trasladado la petición de no esperar a mitad de diciembre cuando los ayuntamiento ya no tienen margen de actuación, y que se pongan las reglas del juego "desde el principio del año".

Tras mostrado su agrado por poder dedicar los remanentes a inversiones financieramente sostenibles, ha comentado que se podría dedicar a la construcción de vivienda pública "que tanto se necesita" o también para rehabilitación de vivienda, pero que se sepa desde el principio para que los ayuntamiento se puedan organizar, ha insistido.

Precisamente, esta propuesta es la que se defiende desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para pedir al Gobierno de España que dé las reglas del juego "claras", aunque ha comentado que las reglas del juego del Gobierno de España "no las conocen ni ellos" porque "están sujetas siempre a las peticiones de los distintos socios políticos para poder ir sobreviviendo unos días más en La Moncloa".

Con es forma de proceder, "se hace muy difícil una gobernabilidad de los ayuntamientos y del país como debería de ser, pensando en los ciudadanos y no solamente pensando en sus intereses", ha concluido.

30 MILLONES

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza son casi 30 millones de euros de libre disposición que dependerán de las medidas del Gobierno de España y se está a la espera de poder incorporarlo para inversiones financieramente sostenibles.

Por otro lado, el remanente afectado se irá incorporando y suplementando las partidas correspondientes en las comisiones de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza.