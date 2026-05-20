Chueca defiende las 'Parroquias Seguras' y responde al colectivo 8M que "no son feministas, son sectarias"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido el convenio suscrito hace unas semanas con el Arzobispado de Zaragoza sobre las 'Parroquias seguras', para que algunas iglesias atiendan con personal formado y voluntario, a víctimas de la violencia de género y luego las deriven al servicio correspondiente, para asegurar que no entiende la postura contraria de colectivo como 8M Zaragoza que piden anularlo y a las que ha dicho que "no son feministas, son sectarias".

"No entiendo --ha comentado-- que sea polémico, ni que haya rechazo a un convenio que solamente trae ventajas y beneficios para las personas que sufren violencia machista".

Ha atribuido que haya críticas a ese convenio a los que son sectarios" al argumentar que si los grupos políticos o las asociaciones buscan que las mujeres estén más protegidas ante la violencia machista, "qué diferencia hay con otros convenios que se han firmado".

Al respecto, ha citado al suscrito con los taxistas para que haya taxis seguros y ayuden a las mujeres cuando sufran una situación de inseguridad, o con la hostelería o con cualquier otro convenio". El hecho de que en este caso sean parroquias "delata a las propias personas que lo están criticando", ha subrayado.

Para Chueca, lo "importante" es evitar cualquier caso de violencia machista y ha explicado que puede haber casos de violencia machista que se detecten en una iglesia porque "esa mujer tiene confianza en su párroco o en los voluntarios".

Así, se ha preguntado "qué problema tienen estas personas que se supone que son feministas, pero qué clase de feminista puede estar en contra de este convenio, que, además, le cuesta cero euros al Ayuntamiento de Zaragoza".

"Eso es lo que yo creo que no entra en sus cabezas, que la gente quiera colaborar de forma altruista, voluntariamente, simplemente por el bien de las mujeres y porque lo importante es intentar evitar que haya violencia machista en nuestra ciudad", ha argumentado.

La red de iglesias está en todos los barrios en todos los distritos y, por lo tanto, son muchas las mujeres que pueden acudir y son muchos los casos que se pueden detectar e identificar para poder "reconducir a la Casa de la Mujer y que los propios psicólogos y especialistas puedan tratarlo", ha añadido.

CONFIANZA

En rueda de presa, Chueca ha dejado claro que como alcaldesa, no se puede permitir que vuelvan a suceder casos de asesinatos a mujeres de manos de sus parejas o exparejas y que "muchas de ellas ni siquiera habían denunciado, ni estaban en el sistema VioGén, porque muchas lo sufren en silencio y lo que necesitan es esa persona que les da confianza para poder denunciar esa situación y poner los medios desde la administración para ayudarles".

"Me da igual que sea un taxista, que sea un párroco en una iglesia o que sea una trabajadora social del Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que no entiendo, de dónde vienen esas críticas que les parece bien que ayuden unos, pero no los otros. ¿Qué más da?", ha incidido.

A su parecer, lo importante es que se colabore entre todos y se ayude a identificar a todas esas mujeres que sufren el maltrato en silencio y que no tienen la confianza de ir a la Casa de la Mujer o no saben que existe este recurso municipal para pedir ayuda.

"A mí, sinceramente, me parece que no son feministas aquellas que están criticando este convenio. Simplemente son sectarias y ellas mismas se delatan con sus propias palabras y con sus propias denuncias. Un convenio de cero euros. ¿Qué problema tienen?. Es que no lo entiendo", ha concluido.