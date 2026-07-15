Chueca dice que esperaba más propuestas de la oposición ante discursos "vacíos, bulos y mentiras"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el salón de plenos durante el Debate del estado de la ciudad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reconocido que "esperaba más propuestas" de los grupos municipales de la oposición en el Debate del estado de la ciudad ante unos discursos "vacíos, bulos y mentiras" para avisar de que aunque repitan datos "falsos no se convertirán en una verdad" porque los ciudadanos solo tiene que comparar como estaba y como está la ciudad.

En concreto, se ha referido al PSOE lo que revela que su portavoz, Lola Ranera, "carece de modelo para Zaragoza y no tienen nada que ofrecer más allá de ruido".

Ante las críticas de la oposición a su gestión ha emplazado al resultado de las urnas en mayo de 2027 para apuntar que en las últimas elecciones autonómicas se vió lo que piensan los zaragozanos de la gestión y al PP le dieron 16.000 votos más y al PSOE 15.000 menos. "Es un fracaso electoral que se tiene que hacer mirar el PSOE".

Le ha criticado la visión "apocalíptica" del PSOE porque nada de lo que hace el Gobierno de la ciudad le parece bien, cuando la impresión que le transmiten los ciudadanos en la calle es la contraria.

A la concejal no adscrita le ha agradecido que haya visto que el Gobierno de la ciudad intenta y por eso hace propuestas como la portavoz de ZeC, que aunque estén en las antípodas ideológicas agradece que ese esfuerzo. "Usted quiere que todos seamos pobres para repartir ayudas como en Cuba, pero yo quiero que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo y progresen". No obstante, en lo que pueda haber puntos de encuentro ha dicho que estará "encantada".

"VISIÓN APOCALÍPTICA"

A la portavoz de Vox, Eva Torres, le ha dicho que ha tenido una visión apocalíptica que parece que nada merezca la pena y lo bueno que se ha hecho es gracias a Vox y lo que no es culpa del PP", ha resumido.

"Creo que el centroderecha tienen que gobernar juntos o pactar para poder cambiar las políticas de izquierdas porque realmente lo importante de esta ciudad es cambiar ese modelo, es seguir bajando la deuda, es seguir mejorando las cuentas, los servicios públicos, construyendo la ciudad y llevamos siete años en los que hemos dado la vuelta a Zaragoza como un calcetín".

Le ha animado a Torres a que siga trabajando para "no bloquear Zaragoza frente a la tentación de copiar a la izquierda y ser más de izquierda que la portavoz socialista".

A colación, ha lamentado el "mal tono" de la portavoz socialista, Lola Ranera, por decir que la alcaldesa tiene cinco pisos sobre los que Chueca ha recordado que es un dato público y el origen es una "nuda propiedad" del ahorro de sus padres. "Yo no entro en esas cuestiones personales, ni digo si vive en un adosado, pero si usted quiere que hablemos de cuestiones personales y bajemos el tono al barro, pues no se preocupe, que podremos entrar".

Según Chueca, Ranera está en la "teoría del hundimiento" que consiste en que "cuanto peor le vaya al Partido Socialista en Zaragoza, mejor porque así tendrá más posibilidades de ser elegida la candidata".

También ha observado que desde que se sabe toda la corrupción del Partido Socialista, Ranera "está abrazada al sanchismo como nunca" y ha apreciado un "transfuguismo" de la socialista que viene no por cambio de parido, sino de "principios y lealtades".

En su turno de respuesta a los grupos municipales, Chueca ha dicho que la vivienda ha subido de media más de un 50% desde que gobierna Pedro Sánchez, quien no ha presentado un solo presupuesto en tres años frente a los que ella ha aprobado cada ejercicio.

SIN TOROS EN LAS FIESTAS DEL PILAR

Sobre el Spa de Ranilla ha criticado que el Ayuntamiento no reclamara ni un solo año canon desde el 2008 cuando se adjudicó en 2007. "No solo no pagó nunca, sino que el Partido Socialista tampoco se lo reclamaba ni un solo año".

También ha arremetido contra la Diputación Provincial de Zaragoza porque solo tiene un contrato importante en la capital, el de la Plaza de Toros y "por primera vez en la historia de esta ciudad no habrá toros ni vaquillas en las fiestas del Pilar porque no ha sido capaz de licitar correctamente ese pliego".

Del campo de fútbol ha dicho que "es muy ajustado" el coste con 180 millones de euros frente a estadios de otras ciudades y ha asegurado que "no es fácil" para compararlo con el retraso de ocho años de la variante de Sabiñánigo.

Ha pedido a Ranera que "eche una mano" en la depuradora de aguas residuales y pida financiación al Gobierno de España, "así tendrá algo que aportar a los ciudadanos cuando se presente a las elecciones".

La alcaldesa ha elogiado la "buena salud democrática" del Ayuntamiento frente al Gobierno de España.

ADVERTENCIA A VOX

Más del 90 por ciento el programa está ejecutado o en marcha pero la oposición no ofrece otras propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, ha señalado el portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén.

Le ha afeado al PSOE que no apoye los proyectos al tiempo que "se alíe con aquellos que están chantajeando al Ayuntamiento de Zaragoza con una concesión en el Spa de Ranillas que, por dos veces, dio el Gobierno del PSOE a dedo al mismo administrador sin ningún tipo de garantía y sin cobrarle nunca el canon".

A Vox le ha dicho que después de siete años ha tenido un papel importante y protagonista en los presupuestos, pero tras escuchar a la portavoz le ha recordado a "ese cuñado descontento en la cena de Navidad". Le ha recordado a Eva Torres que la "virtud y el prestigio que tanto cuesta conseguir se pierden en un segundo, muy pronto, pero Natalia no es Sánchez y no acepta chantajes, no quiere socios corruptos y ustedes ya lo han aprendido. Por tanto, cuidado, no juegue con esa confianza", le ha advertido.

Sobre las cuentas municipales ha dicho que en 2019 el Ayuntamiento "tenía más deuda que presupuesto" y en la actualidad la deuda es "menos de la mitad del presupuesto". Les ha dicho que en el PSOE son "truanes" porque prometieron 5.000 viviendas y no han hecho ninguna".

OTROS PROYECTOS

Otra máxima que ha dicho es que "Zaragoza no puede dejar a nadie atrás" para destacar el esfuerzo de 81 millones en políticas sociales y más de 113 millones en gasto social para proteger a los que más lo necesitan. A ello se suman el sistema VioGén de la Policía Local con ocho agentes y una intendente para atender al 30% de la población de riesgo bajo.

También se ha referido a la incorporación de la Policía Local al sistema de emergencias 112 que es "importantísimo para esa modernización" y ha dicho que aportará más detalles en otro momento.

El programa de incentivos al consumo, Volveremos, ha supuesto 81 millones de euros en ventas en 2025 para resaltar la app con asistente virtual que permite realizar más de 700 trámites municipales.

Lorén también ha aludido al proyecto Distrito 7 que está adjudicado y pendiente de formalización y el Parque de Atracciones está adjudicado con el aval más grande que haya pedido el Ayuntamiento. El Canal de Aguas Bravas han sido 6 millones de euros "tirados a la basura" y tras adjudicarse está en obras para reabrirse.

En su intervención en el Debate en el estado de la ciudad ha destacado que los proyectos de una ciudad "no pueden prosperar si no se hace en libertad, porque sin libertad no hay democracia, sin libertad no hay progresos ni oportunidades para todos, sin libertad los derechos se convierten en concesiones del poder", ha dicho.