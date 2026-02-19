Chueca dice que el "único escollo" de Vox para aprobar el presupuesto es la ZBE y pide que "entre en razón"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el "único escollo" que le plantea Vox para aprobar el presupuesto de 2026 es la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha pedido que "entre en razón" al argumentar que es una imposición del Gobierno de España para ciudades de más de 50.000 habitantes para tener ayudas al transporte urbano que, en caso de suprimirla, haría peligrar casi 23 millones de euros entre el pasado ejercicio y este.

"Yo pacté un presupuesto para 2026 que empezamos a trabajar con Vox ya en octubre del 25 y decidieron, de un día para otro, salirse del acuerdo", ha expuesto para señalar que su obligación como alcaldesa es "sacar adelante este presupuesto, que es el mejor de la historia".

Por ello, ha comentado que está trabajando con Vox para llegar a un acuerdo e intentar salvar ese escollo. "El punto que yo marco como línea roja y que nos está distanciando es el único, es la Zona de Bajas Emisiones", ha reiterado.

Vox propone cancelar la ZBE a lo que Chueca argumenta que "no se puede correr riesgo" de perder las ayudas al transporte que Zaragoza recibe. "Mis líneas rojas son cumplir con la ley y no perder dinero para los zaragozanos", ha subrayado.

Ese dinero que recibe la ciudad permite que el precio del transporte público, del autobús y tranvía, está subvencionado en un 40 por ciento, que en caso contrario "los zaragozanos pagarían ese 40 por ciento más cada vez que usan el autobús o el tranvía", ha avisado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha recalcado que su objetivo es "intentar sacar los presupuestos" y seguirá negociando hasta el final para convencer a Vox de que "son los mejores presupuestos de la historia, como ellos mismos han dicho y han reconocido en la comisión de Hacienda", ha apostillado.

BARBARIDAD

Tras confiar en poder llegar a algún acuerdo, ha informado de que "no hay ningún otro punto" de desacuerdo. "Espero que entren en razón y que vean que realmente el impacto de las sanciones de las zonas de bajas emisiones es mínimo, no afecta apenas a los zaragozanos, frente al gran impacto que tendría perder las ayudas al transporte. Y yo ahí sí que no puedo ceder".

Sobre la propuesta de Vox de flexibilizar más la normativa de ZBE como evitar sancionar a pequeños autónomos con furgonetas de combustión en la ZBE, la alcaldesa ha recordado que es una "ley de Sánchez" en la que no cree y además es de la opinión que "no es necesaria" y además Zaragoza "no la necesita" por el fuerte viento que suele soplar, pero es una ley y hay que "cumplirla", ha razonado.

A su parecer, la ZBE "es una barbaridad nacional de Pedro Sánchez", pero ha vuelvo a indicar que no se puede saltar la ley y que "una cosa no quita la otra".

Además, Zaragoza tiene la ZBE "más pequeña que se puede" porque se ha hecho la lista de excepciones de vehículos a la zona de bajas emisiones más amplia que se ha podido.

"El impacto es mínimo, el resultado son las cuatro sanciones que se han puesto en los dos meses que lleva en vigor, si es que no hay apenas sancionados", ha exclamado.

Por lo tanto, condicionar los presupuestos a algo que no tiene impacto en la ciudad, "no tiene ningún sentido salvo que es una orden que están recibiendo a nivel nacional, los concejales de Vox". Ha avanzado que lo estudiará y ha reconocido que le encantaría que aprobaran el presupuesto el próximo pleno.

MOCIÓN DE CONFIANZA

"Yo lo que no quiero son bloqueos y votar en contra del presupuesto significa retrasar la entrada en vigor porque al final saldrá el presupuesto, y Vox también lo sabe". "Vamos a entrar en razón, vamos a dejar estos cálculos partidistas de lado y vamos a seguir trabajando por los zaragozanos y avanzar en todas las obras y proyectos que es lo que quieren los ciudadanos", ha opinado

Asimismo, ha reconocido que presentará la moción de confianza si al final no le queda otro remedio. "No es lo que yo quiero, pero si no me dejan otra solución, pues por ahí tendré que ir".

Sobre otros aspecto que exige Vox como reducir el organigrama de las sociedades y patronatos del ayuntamiento, la alcaldesa ha indicado que "todo se puede estudiar" y que su propósito "no es cargar el ayuntamiento con más gasto del necesario", que, además, es un objetivo compartido con Vox.

"Lo que pasa es que las cosas se ven diferentes cuando se está gobernando y se tiene la responsabilidad de sacar adelante la ejecución de los presupuestos, que cuando se está en la oposición y se pueden plantear todas las ideas maravillosas que uno tenga", ha diferenciado.