Chueca elogia la capacidad de despertar vocaciones del II Congreso Nacional de Educación STEAM, con 7.000 inscritos

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, ha inaugurado el II Congreso Nacional de Educación STEAM de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, ha inaugurado el II Congreso Nacional de Educación STEAM de Zaragoza, que cuenta con 50 centros escolares y más de 7.000 inscritos entre alumnos, docentes, profesionales y representantes empresariales, además de los presentes online y las familias que este viernes y el sábado serán protagonistas, que superará la participación del primer congreso.

Bajo el lema "Leading the Future: Aprende a crear, crea para transformar", este congreso acoge algunos de los momentos troncales de los seis días que conforman su programación y que refuerzan la difusión de la metodología STEAM de manera transversal, no ligada únicamente a las disciplinas científicas y tecnológicas.

En esta edición, en la que participan alumnos de todo el ciclo escolar desde primaria hasta FP y la Universidad, la alcaldesa ha respaldado esta apuesta municipal por secundar el fomento de vocaciones STEAM, especialmente las femeninas, en la cita más multitudinaria que se desarrolla en el Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología.

Es precisamente en Etopia donde está ubicada la primera Oficina Europea STEAM, un proyecto europeo liderado por Edelvives y apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Chueca ha calificado el congreso como "una herramienta para sembrar vocaciones, reducir brechas con el mundo laboral y conectar educación, tecnología y futuro desde edades tempranas. Zaragoza y Aragón están demostrando que saben anticiparse, que saben atraer talento y que saben convertir la innovación en oportunidades reales".

En menos de dos años, el consistorio se ha comprometido a través de diversas acciones con la metodología STEAM, entre las que se encuentra la celebración de este foro, además de la firma del Convenio + STEAM y la apertura de la Oficina Europea.

Tras el interés que despertó en la comunidad educativa y en el ecosistema empresarial de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha planificado un congreso más amplio para esta segunda edición y que ha incrementado las actividades, pasando de 80 a 150 propuestas con respecto a 2025, entre talleres prácticos, ponencias, experiencias inmersivas, demostraciones tecnológicas, retos STEAM, actuaciones en directo y espacios participativos para familias.

La alcaldesa ha incidido en el papel de "este congreso y este edificio, Etopia, son probablemente el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en Aragón. De cómo le estamos dando la vuelta a nuestra economía poniendo el foco en el sector tecnológico, el dato y la innovación. Aquí se ve de forma tangible: talento joven, formación avanzada, investigación, empresas, universidades y administraciones trabajando en la misma dirección".

LA ASTRONAUTA

El alumnado y los profesionales de la educación conforman el público objetivo de esta jornada del 5 de febrero, con talleres STEAM para Educación Secundaria y para Bachillerato a primera hora de la mañana.

Tras la bienvenida institucional de la alcaldesa, en el Auditorio de Etopia, la astronauta Sara García ha pronunciado una de las ponencias principales de la jornada, "Misión NASA Space: cuenta atrás hacia el futuro", en la que ha compartido su experiencia y visión sobre el futuro de la ciencia y la exploración espacial.

Posteriormente, en la mesa redonda "STEAM-Futuro tecnológico y educativo, Retos y Oportunidades" los asistentes han debatido sobre los cambios que se avecinan en Aragón con las inversiones comprometidas del sector tecnológico, un debate en el que ha participado explicando el punto de vista municipal la consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza Blanca Solans.

La mesa redonda "STEAM, el lenguaje común en la educación", moderada por Carolien Chehab, se ha centrado en el papel integrador de las disciplinas STEAM en el sistema educativo. También Iñaki Bilbao, representante de Skills to Jobs de AWS, ha ofrecido una intervención sobre el futuro de la inteligencia artificial y su compromiso con la educación.

Otro de los momentos centrales de esta cita se podrá seguir a través de Internet. Desde las 15:00 hasta las 18:00, la Zona Maker acoge la actividad LIVO con Jordi Cruz, en una sesión abierta y participativa con aforo limitado, tres horas de programa de este popular presentador en el que se centrará en la metodología que se promueve en este foro.

En el STEAM Workspace, se desarrollan dos talleres simultáneos: uno centrado en la introducción responsable de la inteligencia artificial en el aula y otro dedicado a la ciencia en el aula, ambos con dos sesiones.

También esta tarde, el espacio STEAM Open Art acoge el taller "Rompiendo la cuarta pared digital", de carácter práctico. En ese mismo espacio, de 17.15 a 19.00 horas, se imparte el taller "IA generativa: cómo crear vídeos desde cero", conducido por Alejandro López, creador de Historia Hispana.

Mientras tanto, el Auditorio acoge a las 17.00 horas la ponencia "Hola mundo (otra vez): Internet en la era de la Inteligencia Artificial", a cargo de Rodrigo Taramona. A continuación la mesa redonda "STEAM en Prime Time" se enfocará en la divulgación científica en los medios, con la participación de Raquel Flor, Jordi Cruz, Laura Camón y Rodrigo Taramona.

La jornada finalizará con un espectáculo de cierre a cargo del Coro Cantatutti, que ofrece un concierto inclusivo combinando música y lenguaje de signos, poniendo el broche final a un día completo dedicado a la innovación educativa y la cultura STEAM.

VIERNES Y SÁBADO, JORNADAS FAMILIARES

El congreso se desarrolla con tres jornadas escolares y tres temáticas, con actividades diferenciadas en horario de mañana y tarde. Cada día está enfocado a unos objetivos y públicos concretos, manteniendo en común la visión integradora STEAM.

Una de las grandes novedades es la puesta en marcha de un reto STEAM nacional en streaming. Durante el evento, se lanza el desafío colaborativo "All Together Now", basado en la metodología STEAM con el apoyo de Amazon Web Services a través de su plataforma Party Rock.

Equipos de estudiantes de distintos colegios e institutos, conectados en directo, trabajarán de forma simultánea para resolver un problema real planteado por la organización. Además, este miércoles, más de 500 alumnos participaron en un hackaton con un doble reto: dar respuesta al planteamiento que se les pidió resolver y hacerlo desde dos ubicaciones distintas, Etopia y la Universidad de Zaragoza.

Este evento en torno a la innovación educativa pretende aportar testimonios de valor y peso internacional. Por eso, además de los contenidos en inglés, participan dos representantes de la Universidad de Oxford y la de York, Por otra parte, y también destacado, AWS también ha querido ofrecer una visión desde la experiencia del impacto que tiene la adopción de esta metodología en el proceso formativo.

Está previsto que esta compañía detalle los programas docentes basados en STEAM que, desde hace 15 años, se están desarrollando en Irlanda.

Tras centrarse en los estudiantes y, en profesionales, empresas, instituciones y docentes, este viernes y el sábado cede el testigo para los estudiantes y las familias.

Esta jornada final está planteada como una feria experiencial donde el público no "asiste", sino que participa, para encender vocaciones y orientar a los padres. Las familias dispondrán, además de la oferta presencial con los stands, de gymkanas educativas y un Survival '#EscapeRoom' educativo la mañana del sábado en la web del congreso.