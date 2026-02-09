Chueca elogia la "dedicación" de Calvo (Vox): "Hemos sabido encontrar lugares comunes para mejorar Zaragoza"

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha elogiado la "dedicación y compromiso" del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Julio Calvo, tras anunciar este lunes, 9 de febrero, que abandona la política y se jubila.

"Ha servido a la ciudad en Zaragoza durante 11 años. Su dedicación y compromiso merecen el agradecimiento de quienes hemos trabajado con él", ha escrito la alcaldesa en su perfil de 'X'.

"Desde la diferencia ideológica, hemos sabido encontrar lugares comunes para hacer que Zaragoza mejore. Gracias, Julio. Espero que disfrutes de una merecida jubilación y que tu forma de entender la política inspire a quienes te sucedan", ha apostillado Chueca.

Calvo, quien inició su trayectoria política en Vox en 2015, y en las elecciones municipales de 2019 entró como portavoz de este grupo municipal, ha comunicado su decisión un día después de las elecciones autonómicas, aunque ha argumentado que responde a "motivos estrictamente personales".