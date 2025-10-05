Chueca ensalza "el coraje y liderazgo femeninos" en la ofrenda del Homenaje a las Heroínas de los Sitios

La alcaldesa de Zaragoza saluda a varias mujeres en el acto de Homenaje a las Heroínas de Los Sitios celebrado este domingo 5 de octubre en Zaragoza. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha homenajeado este domingo a las Heroínas de los Sitios con una ofrenda floral en la Plaza del Portillo, escenario de la acción de Agustina de Aragón. En ella ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca que, acompañada de varios miembros de la corporación municipal, ha ensalzado "el coraje y liderazgo femeninos" que representan Casta Álvarez, Agustina de Aragón y Manuela Sancho "y que tantas mujeres reproducen cada día en sus diferentes profesiones".

En el acto, la alcaldesa ha subrayado la importancia de la participación de estas mujeres en la defensa de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, ejemplo de valentía, determinación y fidelidad.

Asimismo, ha hecho hincapié en la trascendencia de recordar nuestra historia y seguir homenajeando a las zaragozanas de nuestro pasado y presente.

En este sentido, en el acto se ha entregado la distinción de Defensora de Zaragoza a la coronel jefe el Regimiento de Artillería de Campaña Nº 20, María Gracia Cañadas García-Baquero.

Se trata de la primera mujer oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, a través de la cual se busca, además, rendir homenaje a las mujeres que forman o han formado parte de las Fuerzas Armadas.

El homenaje a las Heroínas de los Sitios de Zaragoza se celebra desde 2004, organizado por la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza junto al Ayuntamiento de Zaragoza. En él, se recuerda la participación de las mujeres en la defensa de la ciudad en 1808 y 1809.

El espacio elegido tiene un especial simbolismo, ya que se trata del lugar donde se encontraba la puerta de El Portillo, en la que Agustina de Aragón consiguió evitar la entrada de las tropas francesas disparando un cañón.

En él, en la actualidad se encuentra el monumento que a ella dedicó Mariano Benlliure y la Iglesia del Portillo, en la que está enterrada junto a Casta Álvarez y Manuela Sancho, en la Capilla-Mausoleo de las Heroínas.

A la ofrenda de flores en el monumento de Agustina de Aragón, le ha seguido la ofrenda en panteón de las Heroínas de la Iglesia del Portillo y un desfile en el que ha participado un nutrido grupo de mujeres vestidas con trajes regionales, reivindicando el papel femenino en los Sitios.