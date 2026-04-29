La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega a Rui Díaz, por su novela "La casa del árbol", el sexto Premio Criticón de Literatura Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de mil estudiantes de 3º y 4º de la ESO han decidido esta mañana, en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, que la sexta edición del Premio Criticón haya recaído en Rui Díaz, por su obra "La casa del árbol", que le ha entregado la alcaldesa, Natalia Chueca.

Así lo han acordado decidido los 1.075 estudiantes presentes en la Sala Mozart del Auditorio Princesa Leonor, y que se han convertido un año más en un jurado excepcional encargado de otorgar este reconocimiento al extremeño de 44 años.

Chueca ha entregado este galardón en la gala final, fruto de meses de trabajo lector y analítico en las aulas de los casi 30 centros participantes y que concluyen anualmente en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con un evento que siempre guarda sorpresas.

En este caso, se han producido momentos inesperados como la entrada de los propios autores al escenario de una forma única, demostrando alguna de sus habilidades más allá de la escritura, como el dibujo el baile o la música.

En la clausura, la alcaldesa ha recordado el respaldo de la ciudad por la educación y la cultura con iniciativas como "el Premio Criticón y su enfoque está cargado de sentido porque convierte algo tan simple como leer un libro en algo mucho más grande: una conversación, un debate, una forma de mirar el mundo".

Además, Natalia Chueca ha incidido en que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se quedan solo en un calendario de actos, sino que mejoran la red de bibliotecas, con más centros y mejor equipados.

El año pasado se ganaron 10.000 nuevos socios y prácticamente 1 de cada 10 zaragozanos tiene carné de biblioteca, y el 60 por ciento son mujeres. Además, se invierte en espacios más modernos y accesibles.

Con 1,2 millones de euros se han impulsado dos proyectos clave: la nueva biblioteca de Montañana y la nueva sede de Miguel de Cervantes, donde el número de socios ha crecido un 48 por ciento, ha hecho notar. "Y lo más sorprendente: los niños han pasado de representar el 2% de los préstamos al 60% en solo seis meses. Eso es transformar hábitos. Eso es construir futuro", ha enfatizado.

En esta gala han participado también la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa.

UN PREMIO CON TRAYECTORIA

Durante este final de recorrido, los jóvenes han podido lanzar una serie de preguntas directas a los autores y se ha producido una pequeña entrevista con el escritor David Lozano --ideólogo y coordinador del premio-- en un tú a tú denominado "De autor a autor", en el que los escritores tienen un minuto para defender su obra y convencer al público que ha de votar.

A lo largo del curso, los participantes han recibido dos de las tres novelas seleccionadas como regalo desde el Ayuntamiento de Zaragoza para aumentar sus bibliotecas personales y la tercera la han obtenido a través del préstamo de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, a las que han acudido de visita para conocer su oferta de servicios y activar su carné de socio.

Una acción impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de conseguir una afiliación mayor por parte de la juventud a este servicio municipal.

Además, han trabajado en dinámicas entorno a los tres libros finalistas y han participado de forma individual o en pequeños grupos en los denominados "Retos Criticón", relacionados con la lectura.

GANADORES

Los centros ganadores de este año han sido Adrián López Navarro, del IES Pablo Serrano, acompañado de su profesora, Beatriz García Rodríguez, por el reto "collage-denuncia" relacionado con "Prisión Seis"; Victoria Velázco González, del Colegio Cantín y Gamboa, acompañada de su profesora, Teresa Ara por el reto "micro-leyenda", relacionado con "La casa del árbol"; e Ion Alaiza Aguilera, del IES Medina Albaida, acompañado de su profesora, Leticia García Rojo por el reto "re-elaboración de la cubierta" de "Los rebeldes de Camden Town".

Estos retos no sólo cuentan con un premio individual, que consiste en una tarjeta regalo cortesía de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, sino que, además, proporcionan un premio grupal para el resto de sus compañeros de clase pudiendo ayer participar en un taller con el los escritores de esta edición.

Por último, como premio a los alumnos que participan en la organización de la gala se celebra un sorteo directo entre sus centros educativos con tres "pases vips" que les asegura la plaza directa en la edición del año que viene.

LARGA VIDA AL CRITICÓN

En paralelo a las actividades con el alumnado, este año se ha estrenado el Seminario Lector Criticón dirigido a docentes y bibliotecarias que participan o han participado en el Premio Criticón, en colaboración con el Centro de Profesorado Juan de Lanuza.

Se trata de un observatorio de literatura juvenil que tiene como objetivo compartir dinámicas lectoras y generar conversación y debate sobre lecturas juveniles.

Por último, y como cifras globales, desde su puesta en marcha en 2020 han participado en él más de 5.000 jóvenes zaragozanos de 3º y 4º de la ESO procedentes de casi 100 centros educativos públicos y concertados de Zaragoza. Además, se han seleccionado 18 lecturas finalistas, 19 autores y, con Rui Díaz, ya son seis los autores y novelas ganadoras.