Chueca espera que FCC Limpieza y los sindicatos alcancen un acuerdo "en los próximos días"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un puesto del mercado de artesanos de la plaza de Los Sitios. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, espera que la dirección de la empresa FCC Limpieza y los sindicatos alcancen "en los próximos días" un acuerdo que ponga fin a la huelga que ha comenzado esta semana y que continúa durante las Fiestas del Pilar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha señalado que "el Ayuntamiento va a intentar que las afecciones a los ciudadanos sean las menos posibles" y "reducir el impacto que esta huelga pueda tener para que los ciudadanos no sufran las consecuencias", haciendo notar que las fiestas "son un momento extraordinario" en el que miles de turistas visitan la capital aragonesa. "Ojalá sigan negociando y lleguen a un acuerdo lo antes posible".

La huelga "es una mala noticia", ha expresado Chueca, observando que "los sindicatos ya anunciaron en julio que se pondrían en huelga en las fiestas del Pilar, parecía que ya en julio estuviesen mirando hacia el Pilar, había poco interés en desbloquear esta situación previamente".

Chueca también ha mencionado la reciente concesión a Zaragoza del título de Capital Verde Europea, señalando que la ciudad está de "enhorabuena". "Somos Capital Verde Europea y estamos muy orgullosos".

"El pregón sigue su curso, las fiestas siguen su curso, y esto es algo que trasciende de las fiestas del Pilar y tendrá muchos momentos para celebrarse", ha continuado Chueca, apuntando que hasta 2028 se celebrarán más de 150 actos.

"Lo más importante es que la Comisión Europea nos ha reconocido por todas las iniciativas que llevamos muchos años poniendo en marcha en torno al cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y de la sostenibilidad".

Zaragoza es "un oasis en medio de un desierto" y lo que está premiando la Comisión Europea es que la ciudad está acostumbrada a ahorrar agua y es la segunda ciudad de España con mayor calidad de vida "a pesar de estas altas temperaturas y de las olas de calor que tenemos".

"Vamos a seguir ese camino y, lo más importante de todo, hemos hecho un gran trabajo para poder conseguir este reconocimiento tan difícil, y tenemos una estrategia y un plan para seguir avanzando en la dirección correcta".

Por último, la alcaldesa ha mencionado las "felicitaciones" por la reciente reforma de la plaza San Miguel porque "parece un escenario, una plaza de cuento" y "donde antes había coches y autobuses ahora hay un espacio para los petaones, zonas verdes, más árboles que antes, que con el paso del tiempo crecerán y darán más sombra". "A mí lo que me llega es que está todo el mundo muy contento".

MERCADO DE ARTESANOS

Chueca ha realizado estas declaraciones durante su visita al mercado de artesanos y gastronomía de la plaza de Los Sitios, donde hay "un ambiente festivo previo al pregón" y que es "una cita ineludible para todos los zaragozanos y los que nos visitan", con más de 70 casetas de artesanía y gastronomía que presentan "una amplia oferta de productos artesanales hechos con mucho esmero y cariño, imprescindibles en las fiestas del Pilar".

El mercado de artesanos y gastronomía se ha ampliado, en colaboración con el Gobierno de Aragón, y se ha unificado la oferta, ha comentado la alcaldesa. "A la vista de cómo está la plaza de Los Sitios, vamos a tener una oferta muy amplia y la posibilidad de que cada producto que se lleven tenga las garantías de que ha sido elaborado con mimo, con esmero".