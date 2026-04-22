Chueca estudiará si el plan de vivienda contribuye a "desbloquear el problema creado por Sánchez"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que estudiará si el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Consejo de Ministros --dotado con 7.000 millones de euros, de los que el Ejecutivo central asume el 60 por ciento y el resto las comunidades autónomas-- "contribuye a desbloquear el problema creado, precisamente, por el Gobierno de España" y el presidente, Pedro Sánchez.

Durante la entrega de las llaves de 10 VPO de alquiler asequible a otras tantas familias, Chueca ha reflexionado sobre el "problema" que supone el acceso a la vivienda en España que se ha generado en los últimos años.

"Concretamente en los últimos ocho años, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, la realidad es que en España la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles, un problema que no lo era anteriormente".

A su parecer, "lejos de solucionarlo a lo largo de los años se ha creado una ley de vivienda que ha sido especialmente intrusiva, de difícil aplicación y sobre todo interviniendo el mercado, lo que ha generado que se reduzca el interés por la construcción de vivienda y ha caído la oferta. Es justamente la receta contraria a lo que nuestro país necesita", ha resumido.

"Ya me parece bien que ocho años después y tras el fracaso de la ley de vivienda estatal, que lo único que ha hecho ha sido reducir las viviendas y las posibilidades de construir vivienda, nos haya creado un nuevo plan", ha comentado para avanzar que lo estudiará a fondo para "ver realmente si hay oportunidades y contribuya esa institución tan importante, como es el Gobierno de la Nación, a desbloquear el problema que previamente ha generado".

COLABORACIÓN

También ha criticado que no se ha consultado a los ayuntamientos, solo se ha enviado una carta a través de la FEMP en la que el Gobierno de España dice tender la mano a la colaboración, pero Chueca ha incidido en que "sería más de agradecer que hubieran consultado antes".

No obstante, ha reconocido que ha habido comunicación con las comunidades autónomas y ha confiado en que el Gobierno de Aragón haya trasladado las necesidades y que se recojan en ese plan de modo que "no solo las autonomías y los ayuntamientos resuelvan el problema de la vivienda, porque 8 años después de llegar Sánchez a la Moncloa no se ha visto una sola vivienda". "A ver si con este plan, el Gobierno de España se ponga a remar a favor", ha confiado la alcaldesa.

MAS VIVIENDA

Chueca ha recalcado que España y Zaragoza necesitan "más vivienda, más oferta de todas las tipologías" y ha puesto el ejemplo de la gestión en la ciudad con la creación de vivienda pública de alquiler asequible, pero también vivienda libre para que todos los nuevos zaragozanos, todos los nuevos hogares, las nuevas familias que cada vez por el tamaño de la familia es más necesario incrementar el número de vivienda puedan tener acceso a esta vivienda.

Ha confiado en que esta etapa sea "positiva" y que más familias en los próximos años puedan disfrutar de sus viviendas y que el parque de vivienda público de Zaragoza siga creciendo para lo que el Ayuntamiento "sigue haciendo nuevos proyectos".

Al respecto, ha recordado que hace unas semanas se cedía suelo para construir 600 nuevas viviendas con el Gobierno de Aragón y ha asegurado que se mantendrá esa colaboración.

AMBICIOSA

Al respecto, ha calificado de "ambiciosa" la política de vivienda de Ayuntamiento de Zaragoza con más de 3.300 viviendas entre las de alquiler asequible en distintas promociones con fondos propios o ayudas de la UE o programas del Gobierno de Aragón como 'Más Vivienda' para que más familias se puedan beneficiar a precios razonables.

El concejal de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha aportado varios datos como que el presupuesto de vivienda de este ayuntamiento crece año tras año. "Vamos ya por algo más de 20 millones para este ejercicio 2026".

En nueva construcción, impulsadas algunas en colaboración con el Gobierno de Aragón, suman más de 3.400 viviendas, más de 500 viviendas rehabilitadas en tres conjuntos urbanos de interés y más de 500 viviendas captadas para el programa municipal de alquiler de vivienda.

"Desde el equipo de gobierno nos sentimos orgullosos de esta política de vivienda que está siendo impulsada por Natalia Chueca y que desarrollamos con ella todos sus colaboradores", ha concluido.