Chueca inaugura la unión de las calles Ibón de Astún y Rallo Lahoz que mejora la movilidad de Miralbueno y Valdefierro

Inauguración de la unión de las calles Ibón de Astún y Rallo Lahoz, en Miralbueno - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la unión de las calles Ibón de Astún y Rallo Lahoz, que mejora la interconexión entre los distritos de Miralbueno y Oliver-Valdefierro, además de la movilidad y la comunicación en esta parte oeste de la ciudad. Esta obra ha supuesto atender una reivindicación ciudadana que se ha acometido tras una enmienda de Vox al presupuesto de 2026.

Chueca ha recorrido la unión de ambas calles ejecutada en seis meses por la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera por importe de casi 700.000 euros, que ha supuesto un ahorro de 167.331 euros sobre el precio de licitación y que ha supuesto urbanizar 2-285 metro cuadrados que separaban a estos dos viales.

El nuevo tramo de conexión tiene un ancho variable de entre 18 y 23 metros, con unas aceras también de ancho variable entre 2,70 y 7,50 metros. Asimismo se han creado sendas bandas de estacionamiento de 2,20 metros de ancho junto a las aceras y se han incluido nuevos alcorques con plantación de árboles cinamomos, 'melia azedarach', en la zona norte.

También se ha intervenido en la red de abastecimiento dando continuidad a los tramos de ambos lados de la zona urbanizada y se ha creado una nueva red de saneamiento para la recogida de vertidos de la calle Pedro Ruimonte y que desagua en el colector de la calle Enrique del Val.

Otra mejora ha sido el alumbrado con la instalación de columnas de 67 metros de altura en disposición tresbolillo. En estos postes se ha dispuesto una luminaria recayente en la acera a una altura de 4 metros. De este modo se han podido implantar luminarias de 40 leds para la calzada y 20 para la acera con una temperatura de calor de 2.200 kelvins.

Asimismo, se han colocado papeleras el último modelo adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza que incluye una zona superior para apagar y depositar las colillas de tabaco.

"NO HA SIDO FÁCIL"

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha contado que los vecinos de Miralbueno llevaban muchos años esperando y demandando esta conexión que les facilitase la movilidad y "evitar dar vueltas para poder acceder a este distrito y que facilitase el día a día, además de la conexión directamente con el colegio de Infantil y Primaria Río Sena, que es el principal centro escolar de Miralbueno.

"No era fácil --ha reconocido-- porque ha habido que hacer primero una expropiación, ya que porque cuando se hizo la urbanización de este distrito no era una propiedad municipal y, por lo tanto, no se pudo urbanizar. Se inició en el anterior mandato la expropiación y, tras dos años de trámites, este año se ha continuado con esta licitación de la obra".

Chueca ha comentado que es una obra "sencilla, que gana en comodidad, pero también en aceras amplias para mejorar no solamente la movilidad del tráfico rodado, sino también la movilidad peatonal, la conexión, nuevas plazas de aparcamiento y nuevos árboles".

"Esta calle --ha expuesto-- permite mostrar perfectamente la política y la forma que tiene de trabajar mi gobierno, que es avanzar en esa transformación integral en esa mejora de las calles".

Al respecto, ha aportado el dato de que en cuatro se ha acometido una inversión de más de 64 millones de euros para la transformación integral de 35 calles y avenidas en todos los barrios y distritos de la ciudad. "Ésta que hoy está en el corazón de Miralbueno y que une con Oliver-Valdefierro es una de ellas y una de las más esperadas", ha subrayado.

También otra de las formas de trabajar y de gobernar del actual equipo de gobierno es "buscando acuerdos", ha recalcado para agradecer al grupo municipal de Vox su apoyo a los presupuestos a lo largo de este mandato.

LO IMPORTANTE

"Hemos sido capaces de ir mejorando y transformado la ciudad y una de las peticiones que también nos hacía Vox era esta calle, con lo cual hemos sido capaces de llegar a acuerdos, de buscar lo que es mejor para los vecinos y alejarnos de las diferencias para centrarnos en lo que realmente es importante", ha resumido.

Con este acuerdo "ganan todos los vecinos y es lo que piden a sus gobernantes", que "seamos capaces de llegar a acuerdos, que dejemos las diferencias a un lado y que nos centremos en el bien común, en el servicio público", ha dicho. Para Chueca, este es un "clarísimo ejemplo de cómo cuando nos olvidamos de las diferencias y nos centramos en lo importante, los vecinos al final ganan".

La alcaldesa ha calificado de "muy importante" ese apoyo porque permite que Zaragoza "no esté paralizada, como está por ejemplo el país, que lleva tantos años sin presupuesto", y que se pueda transformar la ciudad como se está haciendo en tiempo "récord".

Su agradecimiento lo ha hecho extensivo a la empresa Carmelo Lobera, porque "sin duda ha hecho un gran trabajo y es una empresa que trabaja en varias obras de la ciudad ahora mismo y no es fácil atender tantas obras en tan poco tiempo, pero a pesar de las dificultades lo están lo están consiguiendo", ha elogiado.

Este esfuerzo de todos los implicados permite avanzar en este "modelo de transformación de la ciudad, en donde sobre todo se mejora la calidad de vida de Zaragoza y de todos sus vecinos".

Ha reiterado que esta unión de dos calles es un "claro ejemplo cotidiano" porque no se trata de una obra transformadora, integral, pero "sí cambia el día a día de muchos vecinos que van a poder ir al colegio más rápido, van a poder hacer la compra al otro lado paseando y antes no podían. Eso les supone ahorro en tiempo y mayor disponibilidad de su tiempo para estar con su familia o para sus quehaceres".

Antes de concluir ha avanzado que seguirá trabajando en esta dirección porque "poco a poco se van a ir cerrando obras y se va a ir viendo como la nueva Zaragoza, referente en muchos aspectos en España y en Europa, muestra su mejor cara".

"Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de este próximo año, culminando el trabajo de muchos años atrás, de estos años que hemos hecho en la última legislatura y que ya iniciamos en la anterior y que sin duda suponen un cambio absoluto y radical a la Zaragoza que heredamos después de 16 años de parálisis de los partidos de izquierdas", ha zanjado.

"EJEMPLO DE POLÍTICA ÚTIL"

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha enfatizado que "hoy, por fin, se hace realidad la apertura de este vial, que venían solicitándonos los vecinos desde hace años".

La apertura de este vial facilita la conexión, la movilidad no solamente para los vehículos, sino también para todos los peatones, especialmente para los usuarios del colegio y del instituto próximo, ha señalado.

Para Eva Torres, es un "claro ejemplo de la política útil, de la política que defiende Vox" al argumentar que son actuaciones que "mejoran el día a día y ofrecen calidad de vida a todos los zaragozanos".

"No será una gran obra, no será un gran titular, pero desde luego es una actuación que mejora enormemente la vida de los habitantes de este distrito y en general de todos los zaragozanos", ha abundado.

"Esta debe de ser la política que nos debe guiar a todos los partidos políticos, esa política que nace de escuchar a los vecinos en los barrios y distritos porque no hay nadie mejor que los vecinos para saber qué es lo que ellos necesitan", ha razonado.

En su intervención, Torres ha querido dejar claro que esta obra es "consecuencia del acuerdo presupuestario entre el PP y Vox, tras una partida introducida en los presupuestos del año 2026" y que se ha replicado en otras calles como puede López Aznar, en la calle Oeste en Santa Isabel o en la calle Hayedo en la zona Vía Hispanidad, entre otras.