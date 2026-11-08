Chueca participa en la Carrera de la Mujer 2026 para apoyar la lucha contra el cáncer

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la Carrera de la Mujer 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este domingo en la capital aragonesa en la Carrera de la Mujer para apoyar la lucha contra el cáncer.

"Hoy hay más de 17.000 mujeres juntas corriendo contra el cáncer, una cita histórica, emblemática y récord en Zaragoza", ha declarado Chueca a los medios de comunicación.

"Año tras año cada vez son más las mujeres que nos unimos para decirle adiós al cáncer, para luchar juntas y, sobre todo, apoyar a aquellas que ahora están sufriendo esta enfermedad".

"Se puede salir gracias al apoyo que hay de las distintas asociaciones; cada vez hay más investigación, hay más medios y es más fácil si se coge a tiempo y por lo tanto yo creo que hay que concienciar y decir que todas estamos juntas y que hay que seguir investigando y hay que seguir poniendo medios para luchar contra el cáncer".