Chueca pide a la Delegación del Gobierno una Junta Local de Seguridad de Zaragoza sobre los últimos hechos delictivos

1084758.1.260.149.20260506164948 Junta Local de Seguridad de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno en Aragón la convocatoria de una Junta Local de Seguridad para analizar los últimos hechos delictivos registrados en distintos distritos de la ciudad y coordinar medidas que permitan reforzar la prevención y la respuesta policial.

"La Seguridad Ciudadana es competencia del Ministerio del Interior y vamos a pedir que se refuerce con más efectivos policiales en Zaragoza, haciendo el mismo esfuerzo que el Ayuntamiento aumentando la plantilla de la Policía Local", ha afirmado la regidora.

La petición se ha trasladado mediante una carta remitida al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en la que Chueca expresa su preocupación ante varios episodios recientes que han generado alarma social entre vecinos, comerciantes y profesionales de distintas zonas de Zaragoza.

Entre los hechos recogidos en la solicitud figuran varios robos con violencia en establecimientos comerciales del distrito de Delicias, algunos de ellos concentrados en una misma noche y en un radio reducido, así como accesos forzados en un centro de salud y negocios hosteleros del distrito de Las Fuentes, con importantes daños materiales y situaciones de riesgo para trabajadores y usuarios.

Natalia Chueca ha mostrado su preocupación porque "Zaragoza es una de las ciudades más seguras de España, según los datos oficiales de Interior, y no podemos dejar de serlo". La alcaldesa ha considerado imprescindible actuar con anticipación para evitar que determinados incidentes aislados puedan derivar en un deterioro de la convivencia o en un aumento de la sensación de inseguridad.

MÁS AGENTES

"Zaragoza es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo. Precisamente por eso creemos que es el momento de actuar con rapidez, coordinación y firmeza ante situaciones que preocupan a vecinos y comerciantes", ha señalado Natalia Chueca.

La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene una colaboración permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado una mayor coordinación institucional para reforzar la tranquilidad en los barrios afectados.

En la carta remitida a la Delegación del Gobierno, el consistorio solicita intensificar de manera inmediata la presencia y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas donde se han producido estos incidentes, además de conocer las medidas operativas previstas para afrontar esta situación.

El Ayuntamiento de Zaragoza reitera, además, su plena disposición a colaborar en cuantas actuaciones sean necesarias para mejorar la seguridad y preservar la convivencia en todos los barrios de la ciudad.

El Gobierno de Zaragoza, consciente de que la presencia policial previene delitos por su carácter disuasorio, ha aumentado su plantilla de la Policía Local en más de 300 agentes, renovado su parque móvil, así como instalado cámaras unipersonales en los agentes para aumentar la seguridad tanto de los propios uniformados como de la ciudadanía.